"Доказали свою эффективность": Минобороны допустило к эксплуатации новые украинские БпЛА, — DeepState

Беспилотники В-1 украинского производства прошли кодификацию Министерством обороны Украины и отныне допущены к эксплуатации. Они способны длительное время находиться в воздухе и предназначены эффективно уничтожать живую силу противника, а также бронированную технику. Кроме того, новые БпЛА могут нести на себе боеприпасы различных типов.

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Об особенностях новых украинских ударных БпЛА рассказали аналитики проекта DeepState 15 апреля.

"Очередной шаг вперед для нашей армии. Сверхлегкие ударные БпЛА уже доказали свою эффективность на поле боя", — говорится в сообщении.

Так аналитики описали новость от Минобороны о допуске дронов В-1.

Чем особенны новые украинские дроны

Отмечается, что эти БпЛА имеют ряд преимуществ, которые помогут украинским защитникам на поле боя. Среди них:

многофункциональность: дроны могут эффективно уничтожать как живую силу российской армии, так и бронированную технику и транспортные средства;

способность эффективно действовать как на линии фронта, так и в ближнем тылу врага;

возможность в течение длительного времени находиться в воздухе — в Минобороны пишут, что дроны могут находиться в воздухе несколько часов;

бесшумность и сверхлегкость — БпЛА В-1 оборудованы малошумными мощными двигателями;

высокая устойчивость к вражеским РЭБ (средствам радиоэлектронной борьбы).

Кроме того, аналитики отмечают, что комплексы, с которых запускают украинские дроны В-1, имеют еще одну важную особенность — мобильность.

"Важным преимуществом комплекса является его мобильность — оперативное развертывание и свертывание позволяет минимизировать риски для экипажа", — отмечают в DeepState.

В Минобороны Украины также рассказали, что дроны В-1 обладают способностью нести на себе боеприпасы различных типов.

Эффективность дронов на поле боя трудно переоценить. В АрмияInform 15 апреля рассказали, что украинские БпЛА уничтожают до 65% живой силы ВС РФ, а также обеспечивают сохранение жизни военных ВСУ.

Напомним, ВСУ активно применяют на фронте FPV-дроны, которые помогают уничтожать колонны ВС РФ. В частности такое происходит на Сумском направлении, из-за чего российским военным приходится искать способы противодействия атакам. Об этом стало известно 15 апреля.

В то же время ВС РФ также активно применяют дроны на поле боя. Известно, что на временно оккупированных украинских территориях российские власти привлекают к обучению по производству и управлению БпЛА также украинских детей, о чем Фокус узнавал 15 апреля.