"Покращили тактичне положення": Наєв повідомив про звільнення села в Донецькій області

Під час боїв у Донецькій області Збройні сили України звільнили від окупантів село Дніпроенергія та покращили тактичне положення ще на двох критичних напрямках.

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Про це командир тактичної групи "Вугледар", генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив на своїй сторінці у Facebook 15 квітня.

"Другий місяць командую тактичною групою. За цей період вдалося зменшити втрати особового складу на 20%, повернути під контроль населений пункт Дніпроенергія, а також покращити тактичне положення на двох критичних напрямках", — написав генерал-лейтенант.

У коментарі виданню "Українська правда" Сергій Наєв уточнив, що українські бійці взяли під контроль Дніпроенергію близько двох тижнів тому.

Також він додав, що протягом двох місяців підрозділи групи знищили близько 9 500 окупантів, 51 ворожий танк, 166 броньованих машин і 819 одиниць автомобільної техніки: бронеавтомобілі, джипи, мотоцикли, багі та квадроцикли.

За словами Наєва, близько 70% втрат ворогу було завдано за допомогою безпілотних літальних апаратів різного типу: "Генерал Черешня", Baton, "Тінь", Vyriy Pro, Mavic 3 Pro та Autel MAX 4T.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив про повернення контролю над селом Дніпроенергія в Донецькій області Фото: скриншот

"Противник продовжує спроби прориву. Зростає кількість штурмових дій, залучається більше техніки та живої сили", — зазначив командир тактичної групи.

Наєв розповів, що під час останнього масованого наступу на напрямках Веселе — Скудне українські аеророзвідники виявили чотири колони ЗС РФ із 5 танків, 14 бойових броньованих машин і 6 бронеавтомобілів. Техніка була заповнена десантом. Бійці Сил оборони завдали по колонах удару та знищили понад 100 окупантів, 4 танки, 9 ББМ і 3 бронеавтомобілі, повідомив генерал-лейтенант.

На мапі DeepState станом на 14 квітня Дніпроенергія вказана частково окупованою Фото: скриншот

Бої в Донецькій області: ситуація на Новопавлівському напрямку

Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" 9 квітня розповідав про ціль РФ на Новопавлівському напрямку. Він повідомляв, що окупанти зайняли позиції в районі Котлярівки та Федорівки та намагаються вклинитися в українську оборону, щоб просунутися в напрямку села Комар. Водночас у пресслужбі 141-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Фокусу розповідали, що станом на 9 квітня бійці продовжували утримувати позиції в районі Федорівки, і хоча до села діставали російські FPV-дрони, артилерія та КАБи, ворога в ньому не було.

До того аналітики групи DeepState повідомляли про просування росіян біля Дніпроенергії, а також у Тернах, Піщаному та біля Катеринівки 27 березня.