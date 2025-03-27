"Суттєво росте напруга": росіяни за добу проводять понад 200 штурмів, — DeepState

ЗС РФ зберігають найбільшу активність в Курській області та у прикордонних районах.

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Протягом останніх двох днів російські окупаційні війська здійснюють понад 200 штурмових дій на добу. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Два дні підряд більше 200 штурмових дій противника за добу. Суттєво росте напруга на багатьох ділянках фронту, де активізувалися ка*апські підрозділи, які наростили активність за березень — за неповних 26 днів цього місяця на 17% більше атак, ніж за 28 днів лютого", — йдеться у повідомленні.

Аналітики пояснили, що ЗС РФ зберігають найбільшу активність на:

на Курському напрямку;

у прикордонні;

на Лиманському, Покровському та Времівському відтинках.

Експерти DeepState також оприлюднили інфографіку штурмових дій противника, де видно "сплески" та у які дні росіяни атакували найбільше.

Інфографіка штурмових дій ЗС РФ Фото: DeepState

Водночас аналітики повідомили, що ЗС РФ просунулися біля Катеринівки, у Тернах, Дніпроенергії та Піщаному.

Нагадаємо, 24 березня аналітики DeepState повідомили, що росіяни намагаються створити новий плацдарм на Харківщині.

У цей же день стало відомо, що ЗС РФ просунулись у двох точках під Покровськом та Новопавлівкою.