Росіяни намагаються створити новий плацдарм на Харківщині: що відомо, — DeepState (мапа)

Через невдачі на ділянках біля річки Оскіл противник активізував свої сили у районі Тополів, Красного Першого, а тепер і північніше Кам'янки.

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У російської армії через невдалі спроби формування плацдарму південніше по річці Оскіл по відтинку Новомлинськ-Дворічна-Западне з'явилися наміри створити ще один плацдарм у Харківській області. Водночас OSINT-дослідники зазначають, що в українських підрозділів на цій ділянці "є певні проблеми" зі стримуванням ворожих сил. Про це стало відомо зі зведення аналітиків проєкту DeepState від 23 березня.

За даними дослідників ситуації на полі бою, росіяни активізувалися наразі в районі Тополів, Красного Першого, а тепер і північніше Кам'янки. Відповідну активність можна побачити на мапі проєкту.

Скріншот | мапа DeepState

"Є певні проблеми з підрозділами, які утримають цю ділянку, і можливо, на думку багатьох суміжників з місць, підрозділи мобільного прикордонного загону не дуже підходять для стримування берегової лінії", — зазначають аналітики проєкту.

Також у DeepState вважають, що росіяни будуть намагатися об'єднати новоутворені плацдарми за відтинком Тополі-Кам'янка-Красне Перше. Такі дії ЗС РФ можуть здійснювати з метою накопичення сил та просування вглиб території, аби дестабілізувати ситуацію та відтягувати ресурси українських оборонців.

Водночас аналітики зазначають, що ворог переважно застосовує піхотні групи для атак. Вони роблять спроби накопичуватися та закріпитися на окремих ділянках, аби мати від чого відштовхуватися, щоб просуватися далі. У такий спосіб ЗС РФ намагаються розширити зону контролю своїх сил.

Також аналітики зазначають, що напруженою залишається ситуація у ділянці П'ятихатки-Степове-Малі Щербаки, де росіяни намагаються здійснювати штурмові дії.

"Противник закріплюється на підступах до Степового, але село взяти під контроль їм не вдається", — пишуть у DeepState.

Там росіяни намагаються діяти по-різному: роблять спроби просування малими піхотними групами, застосовують мотоцикли, квадроцикли тощо.

Нагадаємо, раніше російські канали повідомили, що ЗСУ вдалося захопити населений пункт у Бєлгородській області.

Також Фокус дізнавався, як відбуваються бої у Курській області за словами військового.