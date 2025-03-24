Россияне пытаются создать новый плацдарм на Харьковщине: что известно, — DeepState (карта)

Из-за неудач на участках у реки Оскол противник активизировал свои силы в районе Тополей, Красного Первого, а теперь и севернее Каменки.

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У российской армии из-за неудачных попыток формирования плацдарма южнее по реке Оскол на участке Новомлинск-Дворечная-Западное появились намерения создать еще один плацдарм в Харьковской области. В то же время OSINT-исследователи отмечают, что у украинских подразделений на этом участке "есть определенные проблемы" со сдерживанием вражеских сил. Об этом стало известно из сводки аналитиков проекта DeepState от 23 марта.

По данным исследователей ситуации на поле боя, россияне активизировались сейчас в районе Тополей, Красного Первого, а теперь и севернее Каменки. Соответствующую активность можно увидеть на карте проекта.

Скриншот | карта DeepState

"Есть определенные проблемы с подразделениями, которые удержат этот участок, и возможно, по мнению многих смежников с мест, подразделения мобильного пограничного отряда не очень подходят для сдерживания береговой линии", — отмечают аналитики проекта.

Также в DeepState считают, что россияне будут пытаться объединить новообразованные плацдармы по отрезку Тополя-Каменка-Красное Первое. Такие действия ВС РФ могут осуществлять с целью накопления сил и продвижения вглубь территории, чтобы дестабилизировать ситуацию и оттягивать ресурсы украинских защитников.

В то же время аналитики отмечают, что враг преимущественно применяет пехотные группы для атак. Они делают попытки накапливаться и закрепиться на отдельных участках, чтобы иметь от чего отталкиваться, чтобы продвигаться дальше. Таким образом ВС РФ пытаются расширить зону контроля своих сил.

Также аналитики отмечают, что напряженной остается ситуация на участке Пятихатки-Степовое-Малые Щербаки, где россияне пытаются осуществлять штурмовые действия.

"Противник закрепляется на подступах к Степному, но село взять под контроль им не удается", — пишут в DeepState.

Там россияне пытаются действовать по-разному: делают попытки продвижения малыми пехотными группами, применяют мотоциклы, квадроциклы и тому подобное.

Напомним, ранее российские каналы сообщили, что ВСУ удалось захватить населенный пункт в Белгородской области.

Также Фокус узнавал, как происходят бои в Курской области по словам военного.