"Существенно растет напряжение": россияне за сутки проводят более 200 штурмов, — DeepState

ВС РФ сохраняют наибольшую активность в Курской области и в приграничных районах.

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В течение последних двух дней российские оккупационные войска осуществляют более 200 штурмовых действий в сутки. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Два дня подряд более 200 штурмовых действий противника за сутки. Существенно растет напряжение на многих участках фронта, где активизировались ка*апские подразделения, которые нарастили активность за март — за неполных 26 дней этого месяца на 17% больше атак, чем за 28 дней февраля", — говорится в сообщении.

Аналитики объяснили, что ВС РФ сохраняют наибольшую активность на:

на Курском направлении;

в приграничье;

на Лиманском, Покровском и Времовском отрезках.

Эксперты DeepState также обнародовали инфографику штурмовых действий противника, где видно "всплески" и в какие дни россияне атаковали больше всего.

Инфографика штурмовых действий ВС РФ Фото: DeepState

В то же время аналитики сообщили, что ВС РФ продвинулись возле Катериновки, в Тернах, Днепроэнергии и Песчаном.

Напомним, 24 марта аналитики DeepState сообщили, что россияне пытаются создать новый плацдарм на Харьковщине.

В этот же день стало известно, что ВС РФ продвинулись в двух точках под Покровском и Новопавловкой.