"Улучшили тактическое положение": Наев сообщил об освобождении села в Донецкой области

Во время боев в Донецкой области Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов село Днепроэнергия и улучшили тактическое положение еще на двух критических направлениях.

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Об этом командир тактической группы "Угледар", генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил на своей странице в Facebook 15 апреля.

"Второй месяц командую тактической группой. За этот период удалось уменьшить потери личного состава на 20%, вернуть под контроль населенный пункт Днепроэнергия, а также улучшить тактическое положение на двух критических направлениях", — написал генерал-лейтенант.

В комментарии изданию "Украинская правда" Сергей Наев уточнил, что украинские бойцы взяли под контроль Днепроэнергию около двух недель назад.

Также он добавил, что в течение двух месяцев подразделения группы уничтожили около 9 500 оккупантов, 51 вражеский танк, 166 бронированных машин и 819 единиц автомобильной техники: бронеавтомобили, джипы, мотоциклы, багги и квадроциклы.

По словам Наева, около 70% потерь врагу было нанесено с помощью беспилотных летательных аппаратов различного типа: "Генерал Черешня", Baton, "Тень", Vyriy Pro, Mavic 3 Pro и Autel MAX 4T.

Генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил о возвращении контроля над селом Днепроэнергия в Донецкой области Фото: скриншот

"Противник продолжает попытки прорыва. Растет количество штурмовых действий, привлекается больше техники и живой силы", — отметил командир тактической группы.

Наев рассказал, что во время последнего массированного наступления на направлениях Веселое — Скудное украинские аэроразведчики обнаружили четыре колонны ВС РФ из 5 танков, 14 боевых бронированных машин и 6 бронеавтомобилей. Техника была заполнена десантом. Бойцы Сил обороны нанесли по колоннам удар и уничтожили более 100 оккупантов, 4 танка, 9 ББМ и 3 бронеавтомобиля, сообщил генерал-лейтенант.

На карте DeepState по состоянию на 14 апреля Днепроэнергия указана частично оккупированной Фото: скриншот

Бои в Донецкой области: ситуация на Новопавловском направлении

Боец Сил обороны с позывным "Мучной" 9 апреля рассказывал о цели РФ на Новопавловском направлении. Он сообщал, что оккупанты заняли позиции в районе Котляровки и Федоровки и пытаются вклиниться в украинскую оборону, чтобы продвинуться в направлении села Комар. В то же время в пресс-службе 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ Фокусу рассказывали, что по состоянию на 9 апреля бойцы продолжали удерживать позиции в районе Федоровки, и хотя до села доставали российские FPV-дроны, артиллерия и КАБы, врага в нем не было.

До этого аналитики группы DeepState сообщали о продвижении россиян возле Днепроэнергии, а также в Тернах, Песчаном и возле Катериновки 27 марта.