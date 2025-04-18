"Готуються до натиску": ЗС РФ закріпляються у Калиновому та заводять туди піхоту, — DeepState

Російські окупаційні війська заводять особовий склад до села Калинове Краматорського району Донецької області та готуються до натиску у бік інших населених пунктів.

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Про це повідомили аналітики DeepState.

"Противник продовжує закріплятися в селі, заводить туди піхоту, налаштовує логістику та зв'язок, а також готується до натиску в бік Старої Миколаївки та траси на Костянтинівку", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що зі слів військовослужбовців на даній ділянці триває засилля ворожих дронів.

"Приїхали ворожі екіпажі, які до цього брали участь у боях на Курщині. Ка*апи намагаються вибити логістику та вже спокійно долітають до самої Костянтинівки", — наголосили в DeepState.

ЗСУ відкинули ворога в Удачному

Також аналітики DeepState підкреслили, що українська армія відкинула ЗС РФ в Удачному. Як підтвердження експерти внесли зміни до мапи бойових дій.

ЗСУ відкинули російські війська в Удачному Фото: скриншот

Водночас в DeepState повідомили, що ворожі війська просунулись в Сухій Балці та біля Нового.

Нагадаємо, 17 квітня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ мали успіхи у Донецькій області.

16 квітня повідомлялось, що ЗСУ відновили позиції на двох напрямках, а ЗС РФ мали успіхи біля кількох населених пунктів.