ЗС РФ мали успіхи на фронті: окупували село на Донеччині й просунулися біля двох, — DeepState (мапа)

Російська армія окупувала село Калинове на Покровському напрямку, а також змогла просунутися біля двох населених пунктів на цьому ж напрямку. Росіяни не припиняють штурмувати позиції ЗСУ: на Покровському напрямку одна з найгарячіших ситуацій на всій лінії фронту, де упродовж минулої доби ворог понад 50 разів намагався прорвати оборону.

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Про актуальні новини з фронту російсько-української війни розповіли аналітики проєкту DeepState у вечірньому зведенні 24 квітня.

Зазначається, що ЗС РФ захопили село Калинове Покровського району Донецької області. Перед цим аналітики попереджали, що росіяни готуються до "натиску", закріплюючись у районі села та заводячи туди піхоту.

Відповідні зміни можна побачити на онлайн-мапі бойових дій DeepState.

Скріншот DeepState | ситуація у Калиновому

Також ЗС РФ просунулися поблизу села Тарасівка та Березівка. Населені пункти розташовані на одному напрямку, неподалік одне від одного, у межах Костянтинівського району на Донеччині.

Скріншот DeepState | ситуація у Березівці і Тарасівці

Ситуація на фронті: що кажуть у Генштабі ЗСУ про Покровський напрямок

За даними Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті упродовж минулої доби, 24 квітня, ЗС РФ продовжують тиснути на Покровському напрямку. Росіяни не полишають спроб штурмувати позиції українських оборонців — всього упродовж доби ворог здійснив 51 спробу прорвати українську оборону у районі 14 населених пунктів.

Також ЗС РФ атакували у напрямку 7 населених пунктів, зокрема у напрямку Покровська.

Водночас російська армія продовжує зазнавати суттєвих втрат на Покровському напрямку.

"Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 216 окупантів, 109 з них — безповоротно", — йдеться у зведенні Генштабу.

Окрім живої сили, ЗС РФ втрачають на Покровському напрямку чимало техніки. Лише за минулу добу щонайменше 12 одиниць автомобільної техніки знищили військові ЗСУ. Серед втрат також антени БпЛА, спостережні комплекси та супутниковий термінал.

Нагадаємо, 24 квітня військові показали, як солдати ЗС РФ підірвалися на мінах біля Покровська.

Також 23 квітня військовий розповів, що у лавах ЗС РФ збільшилася кількість іноземних найманців: там ЗСУ вдалося взяти у полон найманця, який може бути громадянином Мексики або Індії.