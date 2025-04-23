На Покровському напрямку збільшилась кількість іноземців, що беруть участь у російсько-українській війні на боці Росії. Це свідчить про нестачу військових в лавах Збройних сил Російської Федерації.

Related video

Про це повідомляє лейтенант Збройних Сил України з позивним "Алекс".

Він зазначив, що українські військові взяли в полон іноземного військового, який воював на боці Збройних сил Російської Федерації. За попередньою інформацією, чоловік може бути громадянином Індії або Мексики — точне походження наразі не відомо.

Згодом "Алекс" повідомив, що окрім іноземного полоненого, військові зафіксували "двохсотого афроамериканця". За словами бійця ЗСУ, на боці ворога все частіше можна зустріти найманців нетипового для Європи походження. Це може свідчити про кадрові проблеми у складі ворога — зокрема, про дефіцит особового складу, який компенсують за рахунок іноземців.

"Частіше і частіше зустрічаються по ту сторону особи різних національностей, прям нетипових для європейського контенту, що може свідчити про проблеми з комплектуванням особовим складом, тому все більше латають дірки таким чином, компенсують дефіцит або заміняють певних кадрів", — зазначив "Алекс".

В Генеральному штабі України ніяк не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, 8 квітня у мережі з'явились перші відео з китайськими солдатами, які потрапили в полон, беручи участь у війні на стороні Росії. Пізніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Україні відомо про 155 громадян Китаю, які воюють на боці РФ.

Тоді в Пекіні повідомили, що їм невідомо про китайських громадян, які воюють в Україні. В Китаї додали, що країна прагне сприяти припиненню вогню та мирним переговорам.

За інформацією голови держави, Україна володіє інформацією про те, що громадяни Китаю працюють у Росії на заводі з виробництва зброї. РФ могла вкрасти технологію з виробництва дронів шляхом співпраці з китайцями в обхід офіційного керівництва.