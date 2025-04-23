На Покровском направлении увеличилось количество иностранцев, участвующих в российско-украинской войне на стороне России. Это свидетельствует о недостатке военных в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.

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Об этом сообщает лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс".

Он отметил, что украинские военные взяли в плен иностранного военного, который воевал на стороне Вооруженных сил Российской Федерации. По предварительной информации, мужчина может быть гражданином Индии или Мексики — точное происхождение пока не известно.

Впоследствии "Алекс" сообщил, что кроме иностранного пленного, военные зафиксировали "двухсотого афроамериканца". По словам бойца ВСУ, на стороне врага все чаще можно встретить наемников нетипичного для Европы происхождения. Это может свидетельствовать о кадровых проблемах в составе врага — в частности, о дефиците личного состава, который компенсируют за счет иностранцев.

"Чаще и чаще встречаются по ту сторону лица разных национальностей, прям нетипичных для европейского контента, что может свидетельствовать о проблемах с комплектованием личным составом, поэтому все больше латают дыры таким образом, компенсируют дефицит или заменяют определенных кадров", — отметил "Алекс".

В Генеральном штабе Украины никак не комментировали эту информацию.

Напомним, 8 апреля в сети появились первые видео с китайскими солдатами, которые попали в плен, участвуя в войне на стороне России. Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украине известно о 155 гражданах Китая, которые воюют на стороне РФ.

Тогда в Пекине сообщили, что им неизвестно о китайских гражданах, которые воюют в Украине. В Китае добавили, что страна стремится способствовать прекращению огня и мирным переговорам.

По информации главы государства, Украина владеет информацией о том, что граждане Китая работают в России на заводе по производству оружия. РФ могла украсть технологию по производству дронов путем сотрудничества с китайцами в обход официального руководства.