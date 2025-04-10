"Стремимся к мирным переговорам": Пекину неизвестно о китайских гражданах, которые воюют в Украине

Китаю неизвестно о более чем 155 китайских граждан, которые воюют в войне в Украине на стороне Российской Федерации.

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Об этом на брифинге заявил представитель китайского Министерства иностранных дел Линь Цзянь, пишет "Суспільне".

Спикер ведомства отметил, что ему "нечем поделиться". После он добавил, что позиция Пекина относительно войны РФ против Украины — "объективная и справедливая".

"Позвольте подчеркнуть, что позиция Китая по украинскому кризису является объективной и справедливой. Мы стремимся способствовать прекращению огня и мирным переговорам. Это очень понятно международному сообществу", — добавил Линь Цзянь.

Китайцы на войне в Украине: что известно

Напомним, что 8 апреля в сети появились первые видео с китайскими солдатами, которые попали в плен, воюя на стороне Российской Федерации. О военнопленных из Китая сообщили бойцы 81 аэромобильной бригады, которая держит оборону под Белогоровкой на Краматорском направлении. Другое задержание состоялось на Покровском направлении.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украине известно о 155 гражданах Китая, которые воюют на стороне РФ. В основном россияне вербуют китайцев через соцсети по четкой схеме. По словам украинского главы государства, Пекин знает о вербовке своих граждан на войну против Украины, а их подготовка к боевым действиям длится 1-2 месяца и происходит в учебных центрах на территории РФ.

На следующий день он отметил, что Украина будет обменивать их исключительно на бойцов Вооруженных сил Украины. Глава государства добавил, что слухи о выдаче китайцев в обмен на разговор с лидером Китая Си Цзиньпинем являются "несерьезными сигналами".