"Прагнемо мирних переговорів": Пекіну невідомо про китайських громадян, які воюють в Україні

Китаю невідомо про більш ніж 155 китайських громадян, які воюють у війні в Україні на боці Російської Федерації.

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Про це на брифінгу заявив речник китайського Міністерства зовнішніх справ Лінь Цзянь, пише "Суспільне".

Спікер відомства зазначив, що йому "немає чим поділитися". Після він додав, що позиція Пекіна щодо війни РФ проти України — "об'єктивна та справедлива".

"Дозвольте підкреслити, що позиція Китаю щодо української кризи є об'єктивною і справедливою. Ми прагнемо сприяти припиненню вогню та мирним переговорам. Це дуже зрозуміло міжнародній спільноті", — додав Лінь Цзянь.

Китайці на війні в Україні: що відомо

Нагадаємо, що 8 квітня у мережі з'явились перші відео з китайськими солдатами, які потрапили в полон, воюючи на боці Російської Федерації. Про військовополонених з Китаю повідомили бійці 81 аеромобільної бригади, яка тримає оборону під Білогорівкою на Краматорському напрямку. Інше затримання відбулось на Покровському напрямку.

Пізніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Україні відомо про 155 громадян Китаю, які воюють на боці РФ. Здебільшого росіяни вербують китайців через соцмережі по чіткій схемі. За словами українського глави держави, Пекін знає про вербування своїх громадян на війну проти України, а їх підготовка до бойових дій триває 1-2 місяці та відбувається в навчальних центрах на території РФ.

Наступного дня він зазначив, що Україна обмінюватиме їх виключно на бійців Збройних сил України. Глава держави додав, що чутки про видачу китайців в обмін на розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпінем є "несерйозними сигналами".