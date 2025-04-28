ЗС РФ окупували ще одне селище у Донецькій області, — DeepState (мапа)

Російські війська окупували селище Надіївка Покровського району Донецької області.

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Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Надіївку", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи бойових дій. Наразі Надіївка позначена червоним кольором, що означає, що контроль над цим населеним пунктом здійснюють окупанти.

Надіївка на мапі Фото: Скриншот

Нагадаємо, 26 квітня аналітики DeepState повідомили, що росіяни збрехали, що повністю витіснили ЗСУ з Курщини.

25 квітня ЗС РФ окупували село на Донеччині й просунулися ще біля двох.