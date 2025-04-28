Воєнний фокус Російсько-українська війна Битва за Донбас
ЗС РФ окупували ще одне селище у Донецькій області, — DeepState (мапа)
Російські війська окупували селище Надіївка Покровського району Донецької області.
Related video
Про це повідомили аналітики DeepState.
"Ворог окупував Надіївку", — йдеться у повідомленні.
Аналітики також внесли зміни до мапи бойових дій. Наразі Надіївка позначена червоним кольором, що означає, що контроль над цим населеним пунктом здійснюють окупанти.
Нагадаємо, 26 квітня аналітики DeepState повідомили, що росіяни збрехали, що повністю витіснили ЗСУ з Курщини.
25 квітня ЗС РФ окупували село на Донеччині й просунулися ще біля двох.