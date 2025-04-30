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ЗС РФ окупували Суху Балку на Донеччині, — DeepState (мапа)
Російські війська окупували селище Суха Балка, Бахмутського району Донецької області.
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Про це повідомили аналітики DeepState.
"Ворог окупував Суху Балку", — йдеться у повідомленні.
Аналітики також внесли зміни до мапи бойових дій. Наразі Суха Балка позначена червоним кольором, що означає, що контроль над цим населеним пунктом здійснюють окупанти.
Крім того, за даними DeepState, ЗС РФ просунулись біля Костянтинополя, Дачного та в Торецьку.
Нагадаємо, 28 квітня ЗС РФ окупували селище Надіївка Покровського району Донецької області.
26 квітня аналітики DeepState повідомили, що росіяни збрехали, що повністю витіснили ЗСУ з Курщини.