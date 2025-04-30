ЗС РФ окупували Суху Балку на Донеччині, — DeepState (мапа)

Російські війська окупували селище Суха Балка, Бахмутського району Донецької області.

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Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Суху Балку", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи бойових дій. Наразі Суха Балка позначена червоним кольором, що означає, що контроль над цим населеним пунктом здійснюють окупанти.

Суха Балка на мапі Фото: скриншот

Крім того, за даними DeepState, ЗС РФ просунулись біля Костянтинополя, Дачного та в Торецьку.

Нагадаємо, 28 квітня ЗС РФ окупували селище Надіївка Покровського району Донецької області.

26 квітня аналітики DeepState повідомили, що росіяни збрехали, що повністю витіснили ЗСУ з Курщини.