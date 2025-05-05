Не видно в тепловізор: водолаз ЗС РФ намагався проникнути в український тил (відео)

Росіяни застосовують водолазів для штурмів українських позицій на одному з напрямків фронту. Нацгвардійці ліквідували скидом з дрона окупанта в гідрокостюмі, що перетнув водну перешкоду, щоб потрапити в український тил.

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Відео опублікував увечері 4 травня підрозділ Національної гвардії України "Гострі картузи".

За словами нацгвардійців, росіяни використовують для штурмів цілі водолазні групи. Бійці підрозділу змогли "спіймати" на камеру безпілотника окупанта у водолазному костюмі та бронежилеті, який здолав річку, щоб дістатися тилу — однак його помітили та ліквідували з дрона українські оператори.

В "Гострих картузах" зазначили, що водолазів під водою не видно не лише неозброєним оком, а й у тепловізор, тому відстежити їхнє пересування непросто.

"Тож сьогодні спіймали гарного карасика", — сказали в підрозділі.

Також нацгвардійці зауважили, що водоймами до українського тилу пробираються не звичайні піхотинці в гідрокостюмах, а спеціально підготовлені для цього бійці.

Роль водолазів у ЗС РФ

Оглядачі видання "Мілітарний" припустили, що окупанти вдаються до водолазних груп через проблеми в логістиці та транспортуванні військових катерами та гідроциклами, які стають легкими мішенями для українських FPV-дронів. За словами журналістів, російські командири можуть накопичувати водолазів для подальших штурмів або використовувати їх для доставлення їжі та боєприпасів у герметичних контейнерах. Також водолазні групи можуть проводити інженерну розвідку для планування десантних операцій.

Нагадаємо, командир безпілотних систем "Булава" 72 бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців Андрій Назаренко 5 травня розповів про тактику перегонів росіян на Покровському напрямку, коли до заданої цілі добігає 1 із 10 штурмовиків.

В мережі 3 травня опублікували відео, на якому російські військові проривались через протитанковий рів з драбиною.