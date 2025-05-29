Подстрелить "жирную" цель: как марксмены ВСУ оттачивают мастерство на передовой (фото)

Недалеко от линии фронта марксмены 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады Десантно-штурмовых войск Украины оттачивают навыки, которые позволяют не только уничтожать важные цели, но и самим оставаться незамеченными и невредимыми.

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Как объясняет в репортаже АрміяInform заместитель командира роты снайперов с позывным Бесс, каждый элемент снайперской операции должен быть доведен до автоматизма. Важна не только меткость, но и мгновенный анализ обстановки, внимание к деталям, а также умение замечать даже незначительные изменения в местности.

"Интенсивность боевых выходов диктует периодичность и продолжительность тренировок. Оружие из рук выпускать нельзя, тело снайпера должно постоянно ощущать его как свое продолжение", — пояснил боец.

По его словам, эти навыки помогут не только подстрелить "жирную" цель, но и вернуться живым с боевого задания, поэтому при отработке снайперских операций мелочей не существует. Например, бойцы подразделения отрабатывают упражнение "приведение оружия к реальному бою", которое позволяет выверить винтовку на дистанции 100 метров, обеспечивая точное попадание по целям на расстоянии до 1000 метров.

Подготовка к снайперским операциям Подготовка к снайперским операциям Подготовка к снайперским операциям Подготовка к снайперским операциям Подготовка к снайперским операциям

От спортивной стрельбы к военному снайперу

Инструктор Бесс начал путь с титула мастера спорта по шаровой стрельбе, а в снайпинг пришел в 2014 году. Сначала служил в 24-й отдельной механизированной бригаде, затем перешел в Десантно-штурмовые войска. Сегодня он обучает новое поколение марксменов воевать с хладнокровной точностью.

По словам инструктора, разница между спортивной стрельбой и снайпингом — огромная. В спорте тебя ничего не беспокоит, кроме правильного спуска, а вот в бою снайпер должен просчитывать не только свои действия, но и возможные шаги врага — от этого зависит жизнь.

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Таким образом снайперская работа — это целый комплекс навыков: выбор и маскировка позиции, работа в паре с наблюдателем (вторым номером), взаимодействие с подразделением, выдержка и тишина. Особое внимание уделяется защите от вражеских дронов и противоснайперских средств.

"Снайперская операция готовится не один день, и если она правильно подготовлена, как правило, будет успех", — подытожил Бесс.

Ранее мы писали, как украинский снайпер из боевой группы Sniper Group E40 ВСУ попал по российскому броневику МТ-ЛБ, который находился на расстоянии 1,7 км, после чего машина задымилась. В радиоэфире зазвучали жалобы неприятеля на потерю водителя.