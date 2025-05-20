Водителю "сняли голову": снайпер ВСУ подстрелил бронированный МТ-ЛБ на расстоянии 1,7 км (видео)

Украинский снайпер из боевой группы Sniper Group E40 Вооруженных сил Украины попал по российскому тягачу МТ-ЛБ, который находился на расстоянии 1,7 км. Боец сделал четыре выстрела и машина задымилась. В то же время в радиоэфире зазвучали жалобы противника на потерю водителя.

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О работе снайперов ВСУ рассказали в Telegram-канале подразделения Е40.

Сообщение о точной работе снайпера появилось вечером 19 мая. На минутном видео сначала показывают бойца, который готовился к выстрелу. Затем — кадры, на которых зафиксированы действия стрелка. По центру видим темное пятно — очертания МТ-ЛБ. В течение нескольких секунд происходит четыре выстрела. Последние несколько секунд — облет дроном пораженной цели. Как свидетельствует запись, российская машина пряталась за листами брони и имела лишь несколько открытых участков. После выстрелов Е40 техника ВС РФ замерла и больше никуда не ехала.

Военные ВСУ написали, что ударили по вражеской цели пулями калибра .50 BMG, который применяется в снайперских крупнокалиберных винтовках Barrett M82A1. Также указано, что расстояние до цели — 1,7 км, а боец работал в условиях плохой видимости. Эффективность выстрелов подтвердили радиоперехваты разговоров россиян. Как выяснилось, враг потерял водителя тягача: украинский снайпер даже не поверил, что сработал настолько точно.

"Техника остановлена, [российский] радиоэфир кричит, что мехводу сняли голову — ШОК. В этот результат сначала не поверил даже сам стрелок. Но это не байка. Это работа нашего опытного снайпера", — говорится в заметке Sniper Group E40.

Снайперы ВСУ — детали

Отметим, в январе издание The Sun написало о снайперке ВСУ с позывным "Чили". Военная сообщила журналистам, что работает со снайперской винтовкой Barrett, которая может прострелить бронежилет и повредить легкую бронетехнику ВС РФ. Выяснилось, что у снайпера есть десятилетний сын, она училась стрелять в Украине и Норвегии и обезвредила около десятка вражеских солдат.

В марте оперативно-тактическая группировка (ОТГ) "Харьков" заявила об удачной отработке снайпера, который сбил российский вертолет. Представитель командования уточнил, что боец применил калибр .308, а событие произошло на Волчанском направлении в Харьковской области.

Между тем в сентябре 2024 года на портале Army Recognition рассказали, что винтовку Barrett M82A1 берет на вооружение современная норвежская армия. Как поясняется в статье, винтовка способна стрелять на расстояние до 2 км и оборудована подавителем звука.

Напоминаем, советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что бойцы ВСУ ликвидировали российского снайпера Виталия Шаповалова, которого неоднократно награждало Минобороны РФ.