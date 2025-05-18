ВСУ ликвидировали одного из известных снайперов ВС РФ: кто такой Виталий Шаповалов (фото)

51-летний старший прапорщик ВС РФ Виталий Шаповалов был уничтожен украинскими военными 11 мая. Впоследствии российские военные паблики подтвердили гибель одного из известных снайперов российской армии.

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Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

По словам чиновника, снайпера-разведчика войск спецназначения ВС РФ 51-летнего Виталия Шаповалова отметили рядом государственных и ведомственных наград РФ.

"11 мая оккупант получил еще одну "награду" — на этот раз от ВСУ", — написал Геращенко, добавив фотографию с портретом российского военного с надписью "Ликвидирован".

ВСУ уничтожили известного российского снайпера Виталия Шаповалова (фото: Pravda Gerashchenko/Telegram)

Информацию об уничтожении одного из известных снайперов ВС РФ подтвердили в российских военных пабликах. В частности, сообщается, что 51-летний Шаповалов имел звание старшего прапорщика, участвовал в военных кампаниях в Чечне (пять командировок по полгода), а также два года провел в Сирии.

Российские паблики подтвердили гибель известного снайпера ВС РФ (скриншот из российских пабликов) Российские паблики подтвердили гибель известного снайпера ВС РФ (скриншот из российских пабликов)

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, российский военный продолжил свою службу в рядах ВС РФ. 11 мая этого года он погиб "во время выполнения боевого задания".

Виталий Шаповалов вероятно во время российско-украинской войны (фото: из открытых источников) Виталий Шаповалов вероятно во время российско-украинской войны (фото: из открытых источников)

Российский паблик добавляет, что военного похоронили 16 мая этого года "со всеми воинскими почестями". Также сообщается, что его кандидатуру выдвинули на получение звания героя РФ.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали главу "Союза дагестанцев" Надирбегова. По сообщениям известно, что до войны работал тренером по боксу.

Впоследствии стало известно, что украинские военные уничтожили чемпиона РФ Работницкого. Журналисты утверждают, что спортсмен поехал воевать из-за трудностей в жизни после завершения карьеры.