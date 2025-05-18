ЗСУ ліквідували одного з відомих снайперів ЗС РФ: що відомо про Віталія Шаповалова (фото)

51-річний старший прапорщик ЗС РФ Віталій Шаповалов був знищений українськими військовими 11 травня. Згодом російські військові пабліки підтвердили загибель одного з відомих снайперів російської армії.

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Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко.

За словами посадовця, снайпера-розвідника військ спецпризначення ЗС РФ 51-річного Віталія Шаповалова відзначили низкою державних і відомчих нагород РФ.

"11 травня окупант отримав ще одну "нагороду" — цього разу від ЗСУ", — написав Геращенко, додавши світлину з портретом російського військового з написом "Ліквідовано".

ЗСУ знищили відомого російського снайпера Віталія Шаповалова (фото: Pravda Gerashchenko/Telegram)

Інформацію про знищення одного з відомих снайперів ЗС РФ підтвердили в російських воєнних пабліках. Зокрема, повідомляється, що 51-річний Шаповалов мав звання старшого прапорщика, брав участь у військових кампаніях в Чечні (п'ять відряджень по пів року), а також два роки провів у Сирії.

Російські пабліки підтвердили загибель відомого снайпера ЗС РФ (скриншот з російських пабліків) Російські пабліки підтвердили загибель відомого снайпера ЗС РФ (скриншот з російських пабліків)

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, російський військовий продовжив свою службу в лавах ЗС РФ. 11 травня цього року він загинув "під час виконання бойового завдання".

Віталій Шаповалов ймовірно під час російсько-української війни (фото: з відкритих джерел) Віталій Шаповалов ймовірно під час російсько-української війни (фото: з відкритих джерел)

Російський паблік додає, що військового поховали 16 травня цього року "з усіма військовими почестями". Також повідомляється, що його кандидатуру висунули на отримання звання героя РФ.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували очільника "Союзу дагестанців" Надирбегова. За повідомленнями відомо, що до війни працював тренером з боксу.

Згодом стало відомо, що українські військові знищили чемпіона РФ Работницького. Журналісти стверджують, що спортсмен поїхав воювати через труднощі у житті після завершення кар'єри.