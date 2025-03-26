ЗСУ ліквідували чемпіона РФ Работницького: в ЗМІ розповіли, як паралімпієць потрапив на війну

Журналісти стверджують, що спортсмен поїхав воювати через труднощі у житті після завершення кар'єри.

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30-річний Олександр Работницький обіймав посаду командира відділення в розвідувальній роті. Обставини його загибелі 23 березня 2025 року не були повідомлені рідним та друзям. Про це 26 березня повідомили журналісти "Сибір.Реалії".

Один з легкоатлетів, який тренувався разом з Работницьким, поділився, що дізнався вже після того, як Олександра забрали на війну. Він висловив здивування з приводу того, що Работницький, маючи такий діагноз, потрапив на фронт. Спортсмен припустив, що Работницький пішов на війну не через бажання, а через труднощі у житті після завершення спортивної кар'єри. Він зауважив, що у нього були проблеми з житлом і квартирою, що могло вплинути на його рішення.

Загалом рідні спортсмена, що були приголомшені тим, що Міноборони РФ уклало з ним контракт.

Також зазначається, що після того, як він покинув великий спорт приблизно рік тому, і у нього виникла ігрова залежність.

На Паралімпійських іграх у Токіо російський спортсмен здобув срібло у бігу на 1500 метрів у категорії Т20 (для атлетів з інтелектуальними порушеннями). Работницький виграв три золоті, одну срібну та одну бронзову медалі на чемпіонатах світу. Окрім того, він став чемпіоном та срібним призером чемпіонатів Європи, а також тричі вигравав чемпіонат Європи в закритих приміщеннях.

Нагадаємо, український журналіст Юрій Бутусов розповів, що Збройні сили Росії почали використовувати розтяжки, проти солдатів КНДР. Останні вночі проникають у їхні бліндажі й викрадають речі.

Також Фокус писав про те, що ЗСУ дронами відбили штурм росіян, зупинивши колону бронетехніки.