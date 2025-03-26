ВСУ ликвидировали чемпиона РФ Работницкого: в СМИ рассказали, как паралимпиец попал на войну

Журналисты утверждают, что спортсмен поехал воевать из-за трудностей в жизни после завершения карьеры.

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30-летний Александр Работницкий занимал должность командира отделения в разведывательной роте. Обстоятельства его гибели 23 марта 2025 года не были сообщены родным и друзьям. Об этом 26 марта сообщили журналисты "Сибирь.Реалии".

Один из легкоатлетов, который тренировался вместе с Работницким, поделился, что узнал уже после того, как Александра забрали на войну. Он выразил недоумение по поводу того, что Работницкий, имея такой диагноз, попал на фронт. Спортсмен предположил, что Работницкий пошел на войну не из-за желания, а из-за трудностей в жизни после завершения спортивной карьеры. Он отметил, что у него были проблемы с жильем и квартирой, что могло повлиять на его решение.

В общем родные спортсмена, были потрясены тем, что Минобороны РФ заключило с ним контракт.

Также отмечается, что после того, как он покинул большой спорт примерно год назад, и у него возникла игровая зависимость.

На Паралимпийских играх в Токио российский спортсмен получил серебро в беге на 1500 метров в категории Т20 (для атлетов с интеллектуальными нарушениями). Работницкий выиграл три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали на чемпионатах мира. Кроме того, он стал чемпионом и серебряным призером чемпионатов Европы, а также трижды выигрывал чемпионат Европы в закрытых помещениях.

Напомним, украинский журналист Юрий Бутусов рассказал, что Вооруженные силы России начали использовать растяжки, против солдат КНДР. Последние ночью проникают в их блиндажи и похищают вещи.

Также Фокус писал о том, что ВСУ дронами отбили штурм россиян, остановив колонну бронетехники.