Бьет на 2 км: норвежская армия переходит на снайперскую винтовку M107A1 (фото, видео)
Винтовка Barrett M107A1 является усовершенствованной версией модели M107. В конструкции были использованы титан и полимеры, а также запатентованное никель-тефлоновое покрытие.
Норвежская армия продолжает укреплять свои оборонные возможности в рамках стратегического курса на модернизацию вооружения. В рамках этой программы Норвегия планирует закупить несколько сотен новейших снайперских винтовок Barrett M107A1, произведенных американской компанией Barrett Firearms Manufacturing, что демонстрирует усилия страны по подготовке к новым вызовам современной войны. Об этом 9 сентября сообщили в Army Recognition.
Генеральный директор Barrett Брайан Джеймс отметил важность сотрудничества с норвежскими вооруженными силами и подчеркнул приверженность компании к производству передового оружия.
"Мы гордимся тем, что можем продолжать оснащать армию Норвегии нашим высокоточным оружием. M107A1 символизирует наше стремление к инновациям и надежности", — заявил Джеймс.
Характеристики винтовки
Винтовка M107A1, отличающаяся высокой точностью и мощностью, способна поражать цели на дистанции до 2 000 метров, что дает значительное тактическое преимущество на поле боя. Это позволяет норвежским снайперам эффективно нейтрализовать противников на больших расстояниях. Важным дополнением к оружию является подавитель звука, который снижает акустическую заметность выстрела и облегчает проведение скрытных операций.Важно
Новая винтовка заменит устаревшую модель 82A1, которая ранее использовалась норвежской армией. Новая модель не только легче (28,7 фунта против 32,7 фунта у 82A1), но и превосходит ее по дальности стрельбы на 200 метров. Эти улучшения делают M107A1 более подходящей для современных боевых условий.
M107A1 — это усовершенствованная версия модели M107, которая в свою очередь является "потомком" модели M82A1, также произведенной компанией Barrett. Каждая деталь M107A1 была пересмотрена и доработана на основе опыта ветеранов боевых действий в Ираке, Афганистане и других регионах, где активно использовалась M82A1. Основные улучшения касаются материалов и конструкции винтовки.
Технические улучшения модели M107A1
- Материалы. В конструкции использованы инновационные материалы, такие как титан, алюминиевые сплавы и полимеры, что значительно уменьшило массу оружия, улучшив его тактико-технические характеристики.
- Тактический глушитель. Винтовка оснащена интегрированным на ствол тактическим глушителем, который существенно снижает звук выстрела, что важно для скрытых операций.
- Отсутствие ручки для переноски. Конструкторы посчитали ее ненужной, что также позволило уменьшить вес.
- Верхний ресивер. Изготовлен из алюминия, что значительно снижает массу. На нем расположена рельсовая направляющая Picatinny для установки прицелов и других аксессуаров.
- Нижний ресивер. Составной частью нижнего ресивера является регулируемый приклад с амортизирующей подушкой и дополнительной выдвижной опорой, что улучшает комфорт при стрельбе.
- Прицельные устройства. Винтовка оснащена складным целиком и мушкой, рассчитанными на стрельбу на дистанции до 1500 метров с использованием патронов .50 BMG.
- Четырехкамерный дульный тормоз-компенсатор. Уменьшает отдачу и может использоваться совместно с запатентованным тактическим глушителем QDL Suppressor.
- Затвор. Покрыт запатентованным никель-тефлоновым покрытием, что улучшает скольжение, защищает от коррозии и облегчает обслуживание винтовки.
- Сошки. Выполнены из легких титановых сплавов и полимеров, обладают возможностью быстрой регулировки и съема.
Ранее сообщалось, что командование специальных операций США планирует вооружить американских бойцов новой дальнобойной снайперской винтовкой ELR-SR, которая заменит собой легендарную винтовку Barrett M107.