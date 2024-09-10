Б'є на 2 км: норвезька армія переходить на снайперську гвинтівку M107A1 (фото, відео)

Гвинтівка Barrett M107A1 є вдосконаленою версією моделі M107. У конструкції було використано титан і полімери, а також запатентоване нікель-тефлонове покриття.

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Норвезька армія продовжує зміцнювати свої оборонні можливості в рамках стратегічного курсу на модернізацію озброєння. У рамках цієї програми Норвегія планує закупити кілька сотень новітніх снайперських гвинтівок Barrett M107A1, вироблених американською компанією Barrett Firearms Manufacturing, що демонструє зусилля країни з підготовки до нових викликів сучасної війни. Про це 9 вересня повідомили в Army Recognition.

Генеральний директор Barrett Браян Джеймс наголосив на важливості співпраці з норвезькими збройними силами та підкреслив прихильність компанії до виробництва передової зброї.

"Ми пишаємося тим, що можемо продовжувати оснащувати армію Норвегії нашою високоточною зброєю. M107A1 символізує наше прагнення до інновацій та надійності", — заявив Джеймс.

Характеристики гвинтівки

Гвинтівка M107A1, що вирізняється високою точністю і потужністю, здатна вражати цілі на дистанції до 2 000 метрів, що дає значну тактичну перевагу на полі бою. Це дозволяє норвезьким снайперам ефективно нейтралізувати супротивників на великих відстанях. Важливим доповненням до зброї є пригнічувач звуку, який знижує акустичну помітність пострілу та полегшує проведення прихованих операцій.

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Нова гвинтівка замінить застарілу модель 82A1, яку раніше використовувала норвезька армія. Нова модель не тільки легша (28,7 фунта проти 32,7 фунта у 82A1), а й перевершує її за дальністю стрільби на 200 метрів. Ці поліпшення роблять M107A1 більш придатною для сучасних бойових умов.

M107A1 — це вдосконалена версія моделі M107, яка, своєю чергою, є "нащадком" моделі M82A1, також виробленої компанією Barrett. Кожна деталь M107A1 була переглянута і доопрацьована на основі досвіду ветеранів бойових дій в Іраку, Афганістані та інших регіонах, де активно використовувалася M82A1. Основні поліпшення стосуються матеріалів і конструкції гвинтівки.

Технічні поліпшення моделі M107A1

Матеріали . У конструкції використано інноваційні матеріали, як-от титан, алюмінієві сплави та полімери, що значно зменшило масу зброї, поліпшивши її тактико-технічні характеристики.

. У конструкції використано інноваційні матеріали, як-от титан, алюмінієві сплави та полімери, що значно зменшило масу зброї, поліпшивши її тактико-технічні характеристики. Тактичний глушник . Гвинтівка оснащена інтегрованим на ствол тактичним глушником, який істотно знижує звук пострілу, що важливо для прихованих операцій.

. Гвинтівка оснащена інтегрованим на ствол тактичним глушником, який істотно знижує звук пострілу, що важливо для прихованих операцій. Відсутність ручки для перенесення . Конструктори вважали її непотрібною, що також дало змогу зменшити вагу.

. Конструктори вважали її непотрібною, що також дало змогу зменшити вагу. Верхній ресивер . Виготовлений з алюмінію, що значно знижує масу. На ньому розташована рейкова напрямна Picatinny для встановлення прицілів та інших аксесуарів.

. Виготовлений з алюмінію, що значно знижує масу. На ньому розташована рейкова напрямна Picatinny для встановлення прицілів та інших аксесуарів. Нижній ресивер . Складовою частиною нижнього ресивера є регульований приклад з амортизувальною подушкою і додатковою висувною опорою, що покращує комфорт під час стрільби.

. Складовою частиною нижнього ресивера є регульований приклад з амортизувальною подушкою і додатковою висувною опорою, що покращує комфорт під час стрільби. Прицільні пристрої . Гвинтівку оснащено складним ціликом і мушкою, розрахованими на стрільбу на дистанції до 1500 метрів з використанням патронів .50 BMG.

. Гвинтівку оснащено складним ціликом і мушкою, розрахованими на стрільбу на дистанції до 1500 метрів з використанням патронів .50 BMG. Чотирикамерне дулове гальмо-компенсатор . Зменшує віддачу і може використовуватися спільно із запатентованим тактичним глушником QDL Suppressor.

. Зменшує віддачу і може використовуватися спільно із запатентованим тактичним глушником QDL Suppressor. Затвор . Покритий запатентованим нікель-тефлоновим покриттям, що покращує ковзання, захищає від корозії та полегшує обслуговування гвинтівки.

. Покритий запатентованим нікель-тефлоновим покриттям, що покращує ковзання, захищає від корозії та полегшує обслуговування гвинтівки. Сошки. Виконані з легких титанових сплавів і полімерів, мають можливість швидкого регулювання і знімання.

Раніше повідомлялося, що командування спеціальних операцій США планує озброїти американських бійців новою далекобійною снайперською гвинтівкою ELR-SR, яка замінить собою легендарну гвинтівку Barrett M107.