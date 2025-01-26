Женщина-снайпер ВСУ с позывным "Чили" ликвидировала и покалечила десятки военных РФ (видео)

По словам военнослужащей с позывным "Чили", одно из оружий, которое использует ее команда, — полуавтоматическая снайперская винтовка Barrett .50 калибра, которая пробивает дыру в бронежилете.

Related video

Женщина-снайпер ВСУ с позывным "Чили" рассказала, как использует одну из самых мощных винтовок в мире против российских военных. Об этом пишет The Sun.

Cнайпер ВСУ с позывным "Чили"

Мать-одиночка с десятилетним сыном рассказала, что убила десятки российских солдат с помощью снайперской винтовки Barrett 50-го калибра, подобные используют бойцы специального подразделения британских ВВС (SAS) и американские SEAL.

Снайпер рассказала, что "больше не испытывает комплексов" по ​​поводу убийства российских военных, но также задает себе вопрос о том, сможет ли легко вернуться к прежней жизни после войны.

Она объяснила, что одно из видов оружия, которое использует ее команда, — это полуавтоматическая снайперская винтовка Barrett .50 калибра, которая пробивает дыру в бронежилете. Barrett стреляет бронебойными пулями, а также может уничтожать легкобронированную технику.

По словам военнослужащей, когда началась война, ее два брата, с которыми она больше не общается, бежали из страны, а она пошла служить на передовую.

"Чили" сказала, что проходила подготовку в качестве снайпера в Украине и Норвегии, прежде чем стать частью полностью мужской передовой стрелковой команды.

Как и персонаж Эдди Редмэйна в телесериале "День Шакала", она меткий стрелок в своем армейском подразделении

"Задача снайпера — обезоружить врага. Неважно, убьете вы его или покалечите. Главное, чтобы он больше не представлял угрозы", — объяснила украинская защитница.

По ее словам, реальность снайперской профессии сильно отличается от того, что люди видят в кино, особенно когда ее позицию атакуют российские войска.

Она также рассказала, что поначалу волновалась, поскольку не знала, как все будет происходить, как это будет ощущаться, и что меня ждет.

Напомним, что 43-летняя судья Наталья Коваленко отстреливает "шахеды" 78-летним пулеметом, выпуска 1946 года.

Также сообщалось, что женщины из состава ВСУ, которых прозвали "боевыми ведьмами", защищают киевское небо.