Снайперка ЗСУ з позивним "Чилі" ліквідувала і покалічила десятки військових РФ (відео)

За словами військовослужбовиці з позивним "Чилі", одна зі зброї, яку використовує її команда, — напівавтоматична снайперська гвинтівка Barrett .50 калібру, що пробиває дірку в бронежилеті.

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Жінка-снайпер ЗСУ з позивним "Чилі" розповіла, як використовує одну з найпотужніших гвинтівок у світі проти російських військових. Про це пише The Sun.

Снайпер ЗСУ з позивним "Чилі"

Мати-одиначка з десятирічним сином розповіла, що вбила десятки російських солдатів за допомогою снайперської гвинтівки Barrett 50-го калібру, подібні використовують бійці спеціального підрозділу британських ВПС (SAS) і американські SEAL.

Снайперка розповіла, що "більше не відчуває комплексів" з приводу вбивства російських військових, але також ставить перед собою питання про те, чи зможе легко повернутися до колишнього життя після війни.

Вона пояснила, що один із видів зброї, яку використовує її команда, — це напівавтоматична снайперська гвинтівка Barrett .50 калібру, яка пробиває дірку в бронежилеті. Barrett стріляє бронебійними кулями, а також може знищувати легкоброньовану техніку.

Снайперка ЗСУ

За словами військовослужбовиці, коли почалася війна, її два брати, з якими вона більше не спілкується, втекли з країни, а вона пішла служити на передову.

Снайперка

"Чилі" сказала, що проходила підготовку як снайперка в Україні та Норвегії, перш ніж стати частиною повністю чоловічої передової стрілецької команди.

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"Завдання снайпера — обеззброїти ворога. Неважливо, вб'єте ви його чи покалічите. Головне, щоб він більше не становив загрози", — пояснила українська захисниця.

За її словами, реальність снайперської професії сильно відрізняється від того, що люди бачать у кіно, особливо коли її позицію атакують російські війська.

Вона також розповіла, що спочатку хвилювалася, оскільки не знала, як усе відбуватиметься, як це відчуватиметься, і що на мене чекає.

Нагадаємо, що 43-річна суддя Наталя Коваленко відстрілює "шахеди" 78-річним кулеметом, випуску 1946 року.

Також повідомлялося, що жінки зі складу ЗСУ, яких прозвали "бойовими відьмами", захищають київське небо.