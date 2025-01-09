"Важливо уразити двигун або вибухівку": суддя відстрілює "шахеди" 78-річним кулеметом

Перевірене часом озброєння тепер доповнили камерою нічного бачення, екіпаж також використовує прожектори, радіостанції та кулемет, датований 1964 роком. Бувши учасницею добровольчої бригади "Мрія", мати двох дітей витримує виснажливі 24-годинні зміни.

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Замість того, щоб вдаватися до дорогих американських ракетних систем Patriot, які коштують по 3,6 мільйона доларів за одну ракету, Україна винахідливо використовує застарілі технології для пошуку та усунення повітряних загроз. Про це повідомляє Express US.

Серед цих людей — Наталія Коваленко, 43-річна суддя, яка керує старовинним спареним кулеметом 1946 року випуску в боротьбі з ударними дронами Shahed-136.

"Неважливо, що наша зброя стара. Головне, що вона працює", — пояснила вона.

Перевірене часом озброєння тепер доповнили камерою нічного бачення, екіпаж також використовує прожектори, радіостанції та кулемет, датований 1964 роком. Бувши учасницею добровольчої бригади "Мрія", мати двох дітей витримує виснажливі 24-годинні зміни.

Мобільний підрозділ ППО налічує 10 депутатів і понад 50 суддів

Російські безпілотники часто використовують тактику ухилення, націлюючись на Київ, вибираючи маршрути, щоб збити з пантелику системи ППО. Shahed-136 стали одними з найкращих інструментів для російських ударів. Інженери у РФ, імовірно, модифікують ці безпілотники, щоб підвищити летальність і розширити радіус дії. Крім того, Росія використовує пінопластові безпілотники, призначені для обману і відволікання систем оборони. Представники Заходу підрахували, що до 60% російських безпілотників можуть бути хибними цілями.

Сергій Сас, суддя, який став мисливцем на дрони, розповів, що його команда в основному складається з людей з юридичною освітою, включно з 10 депутатами та понад 50 суддями.

"У нас 10 депутатів і понад 50 суддів. На початку повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що якщо Київ паде, то не буде ні парламенту, ні судів, і ми будемо першими, кого оточать росіяни, — заявив він. — Нам потрібно було захистити себе. Ми цілимося у двигун безпілотника або його вибухівку. Це єдиний спосіб гарантувати знищення".

Кожен збитий безпілотник — це врятоване життя. Завдання — зберігати концентрацію всю ніч, додав він.

Минулого місяця показник успішності перехоплення "шахедів" в Україні сягнув 90%, що є визначним досягненням, враховуючи вік деяких систем оборони країни.

Нагадаємо, що США вперше провели бойові стрільби з використанням ракети Tomahawk середньої дальності.

Також повідомлялося, що США анонсували останній пакет допомоги Україні від адміністрації Байдена.