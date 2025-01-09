"Важно поразить двигатель или взрывчатку": судья отстреливает "шахеды" 78-летним пулеметом

Проверенное временем вооружение теперь дополнили камерой ночного видения, экипаж также использует прожекторы, радиостанции и пулемет, датируемый 1964 годом. Будучи участницей добровольческой бригады "Мрия", мать двоих детей выдерживает изнурительные 24-часовые смены.

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Вместо того, чтобы прибегать к дорогим американским ракетным системам Patriot, которые стоят по 3,6 миллиона долларов за одну ракету, Украина изобретательно использует устаревшие технологии для поиска и устранения воздушных угроз. Об этом сообщает Express US.

Среди этих людей — Наталья Коваленко, 43-летняя судья, которая управляет старинным спаренным пулеметом 1946 года выпуска в борьбе с ударными дронами Shahed-136.

"Неважно, что наше оружие старое. Главное, что оно работает", — объяснила она.

Проверенное временем вооружение теперь дополнили камерой ночного видения, экипаж также использует прожекторы, радиостанции и пулемет, датируемый 1964 годом. Будучи участницей добровольческой бригады "Мрия", мать двоих детей выдерживает изнурительные 24-часовые смены.

Мобильное подразделение ПВО насчитывает 10 депутатов и более 50 судей

Российские беспилотники часто используют тактику уклонения, нацеливаясь на Киев, выбирая окольные маршруты, чтобы сбить с толку системы ПВО. Shahed-136 стали одними из предпочтительных инструментов для российских ударов. Инженеры в РФ, предположительно, модифицируют эти беспилотники, чтобы повысить летальность и расширить радиус действия. Кроме того, Россия использует пенопластовые беспилотники, предназначеные для обмана и отвлечения систем обороны. Представители Запада подсчитали, что до 60% российских беспилотников могут быть ложными целями.

Сергей Сас, судья, ставший охотником за дронами, рассказал, что его команда в основном состоит из людей с юридическим образованием, включая 10 депутатов и более 50 судей.

"У нас 10 депутатов и более 50 судей. В начале полномасштабного вторжения мы поняли, что если Киев падет, то не будет ни парламента, ни судов, и мы будем первыми, кого окружат россияне, — заявил он. — Нам нужно было защитить себя. Мы целимся в двигатель беспилотника или его взрывчатку. Это единственный способ гарантировать уничтожение".

Каждый сбитый беспилотник — это спасенная жизнь. Задача — сохранять концентрацию всю ночь, добавил он.

В прошлом месяце показатель успешности перехвата "шахедов" в Украине достиг впечатляющих 90%, что является выдающимся достижением, учитывая возраст некоторых систем обороны страны.

Напомним, что США впервые провели боевые стрельбы с использованием ракеты Tomahawk средней дальности.

Также сообщалось, что США анонсировали последний пакет помощи Украине от администрации Байдена.