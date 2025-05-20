Водію "зняли голову": снайпер ЗСУ підстрелив броньований МТ-ЛБ на відстані 1,7 км (відео)

Український снайпер з бойової групи Sniper Group E40 Збройних сил України поцілив по російському тягачу МТ-ЛБ, який перебував на відстані 1,7 км. Боєць зробив чотири постріли й машина задимілась. Водночас у радіоефірі залунали скарги противника на втрату водія.

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Про роботу снайперів ЗСУ розповіли у Telegram-каналі підрозділу Е40.

Допис про влучну роботу снайпера з'явився увечері 19 травня. На хвилинному відео спершу показують бійця, який готувався до пострілу. Потім — кадри, на яких зафіксовано дії стрільця. По центру бачимо темну пляму — обриси МТ-ЛБ. Протягом кількох секунд відбувається чотири постріли. Останні кілька секунд — обліт дроном враженої цілі. Як свідчить запис, російська машина ховалась за листами броні й мала лише кілька відкритих ділянок. Після пострілів Е40 техніка ЗС РФ завмерла і більше нікуди не їхала.

Військові ЗСУ написали, що вдарили по ворожій цілі кулями калібру .50 BMG, який застосовується у снайперських великокаліберних гвинтівках Barrett M82A1. Також вказано, що відстань до цілі — 1,7 км, а боєць працював в умовах поганої видимості. Ефективність пострілів підтвердили радіоперехоплення розмов росіян. Як з'ясувалось, ворог втратив водія тягача: український снайпер навіть не повірив, що спрацював настільки влучно.

"Техніка зупинена, [російський] радіоефір кричить, що мєхводу зняли голову — ШОК. В цей результат спочатку не повірив навіть сам стрілець. Але це не байка. Це робота нашого найдосвідченішого снайпера", — ідеться у дописі Sniper Group E40.

Снайпери ЗСУ — деталі

Зазначимо, у січні видання The Sun написало про снайперку ЗСУ з позивним "Чилі". Військова повідомила журналістів, що працює зі снайперською гвинтівкою Barrett, яка може прострелити бронежилет та пошкодити легку бронетехніку ЗС РФ. З'ясувалось, що у снайперки є десятирічний син, вона навчалась стріляти в Україні та Норвегії та знешкодила близько десятка ворожих солдатів.

У березні оперативно-тактичне угруповання (ОТГ) "Харків" заявило про вдале відпрацювання снайпера, який збив російський гелікоптер. Представник командування уточнив, що боєць застосував калібр .308, а подія сталась на Вовчанському напрямку у Харківській області.

Тим часом у вересні 2024 року на порталі Army Recognition розповіли, що гвинтівку Barrett M82A1 бере на озброєння сучасна норвезька армія. Як пояснюється у статті, гвинтівка здатна стріляти на відстань до 2 км і обладнана пригнічувачем звуку.

Нагадуємо, радник глави МВС України Антон Геращенко повідомив, що бійці ЗСУ ліквідували російського снайпера Віталія Шаповалова, якого неодноразово нагороджувало Міноборони РФ.