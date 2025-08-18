Мощнее Tomahawk: что известно про ракету "Фламинго" с дальностью до 3000 км (фото)

Ракета "Фламинго" — на самом деле разработка FP-5 эмиратско-британского оборонного концерна Milanion Group. По дальности полета и размеру боевой части она вдвое мощнее современного снаряда Tomahawk Block V.

Ракета "Фламинго" или FP-5 предназначена для массового производства. Об этом сообщил милитари-портал Defence Express.

Фото крылатой ракеты с дальностью 3000 км под названием "Фламинго" показывал украинский корреспондент агентства Associated Press Ефрем Лукацкий.

Ракету FP-5 показывали на выставке IDEX-2025 в ОАЭ Фото: Associated Press

С огромной долей вероятности, это крылатая ракета FP-5, которую демонстрировали в начале февраля 2025 года на выставке IDEX-2025 в ОАЭ, отмечают аналитики.

Снаряд поражает цели на расстояние 3000 км. Это почти вдвое больше чем современная версия американской ракеты Tomahawk Block V.

Известные характеристики ракеты FP-5 "Фламинго":

время полета в воздухе: более 4 часов;

максимальная скорость: 950 км/ч;

крейсерская скорость: 850-900 км/ч;

Размах крыла: шесть метров;

максимальный взлетный вес: 6 тонн;

вес боевой части: 1 тонна (у Tomahawk — 450 кг.).

Учитывая объявленные характеристики "Фламинго" и внешний вид крылатой ракеты с фиксированным прямым крылом и размещении двигателя над фюзеляжем, других альтернатив FP-5 нет.

Ракета "Фламинго" FP-5 имеет устойчивую к средствам РЭБ спутниковую навигацию

Ракета "Фламинго" имеет устойчивую к средствам РЭБ спутниковую навигацию с инерциальной системой. Milanion Group может производить более 50 ракет FP-5 каждый месяц.

Отметим, что Milanion Group еще в августе 2021 года заключила с конструкторской компанией "Украинская бронетехника" дилерское соглашение, по которому Украина три года могла продавать беспилотные наземные транспортные платформы AGEMA, произведенные указанной компанией.

Кроме этого, в конце ноября 2024 года Силы обороны Украины получили от Milanion Group мобильные самоходные минометы Alakran 120 мм на базе бронемашины VAMTAC.

