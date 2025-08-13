"Золотой купол" Трампа будет иметь 4-уровневую систему обороны: в Reuters раскрыли новые детали масштабного проекта

"Золотой купол" президента США Дональда Трампа, который в короткие сроки планируют реализовать американцы для защиты от баллистических и гиперзвуковых ракет, будет иметь беспрецедентную сложность системы. Четыре уровня системы обороны будут включать в частности один спутниковый и три наземные, расположенные по всей континентальной территории США.

Одиннадцать батарей малой дальности, которые будут составляющими наземных систем обороны, будут также размещены на Аляске и на Гавайях. Об этом эксклюзивно сообщило агентство Reuters.

"Флагманская система противоракетной обороны администрации Трампа "Золотой купол" будет состоять из четырех уровней — одного спутникового и трех наземных — с 11 батареями короткого радиуса действия, расположенными на территории континентальной части США, Аляски и Гавайев, согласно презентации правительства США по этому проекту, о которой впервые сообщило агентство Reuters", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе слайдшоу под названием "Действуйте быстро, мыслите масштабно!" были представлены 3000 подрядчикам в сфере обороны в Хантсвилле штата Алабама. Кадры раскрыли "беспрецедентную сложность" системы "Золотой купол", анонсированной президентом Дональдом Трампом.

Проект должны реализовать до 2028 года — именно такой дедлайн установил действующий президент США. Общая стоимость системы "Золотой купол" США оценивают сейчас в 175 миллиардов долларов.

Слайды, представленные во время презентации, демонстрируют, что архитектура системы будет состоять из четырех интегрированных уровней: космического уровня зондирования и наведения для предупреждения о ракетах и их отслеживания, а также противоракетной обороны. Еще три уровня будут наземными и будут состоять из ракет-перехватчиков, радиолокационных установок и, вероятно, лазеров.

Также одним из "сюрпризов", показанных на слайдах, в Reuters назвали новое большое ракетное поле, размещенное, вероятно, где-то на Среднем Западе. Оно предназначено для модернизированных ракет-перехватчиков NGI.

Однако другие детали амбициозного проекта Трампа остаются загадкой. Неназванный чиновник США сообщил агентству, что над основной архитектурой проекта все еще не определились. Не установлено до сих пор в том числе количество пусковых установок, перехватчиков, наземных станций и ракетных баз, необходимых для системы.

"У них есть много денег, но они еще не определили, сколько это будет стоить", — отметил чиновник.

Генерал Космических сил Майкл Гетлайн, возглавивший проект, имеет четкие дедлайны работы: 30 дней с момента вступления в должность для формирования команды, 60 дней для разработки начального проекта системы и 120 дней для представления полного плана внедрения.

