"Золотий купол" Трампа матиме 4-рівневу систему оборони: у Reuters розкрили нові деталі масштабного проєкту

"Золотий купол" президента США Дональда Трампа, який у короткі терміни планують реалізувати американці для захисту від балістичних і гіперзвукових ракет, матиме безпрецедентну складність системи. Чотири рівні системи оборони включатимуть зокрема один супутниковий та три наземні, розташовані по всій континентальній території США.

Одинадцять батарей малої дальності, що будуть складовими наземних систем оборони, будуть також розміщені на Алясці та на Гаваях. Про це ексклюзивно повідомило агентство Reuters.

"Флагманська система протиракетної оборони адміністрації Трампа "Золотий купол" буде складатися з чотирьох рівнів — одного супутникового та трьох наземних — з 11 батареями короткого радіусу дії, розташованими на території континентальної частини США, Аляски та Гаваїв, згідно з презентацією уряду США щодо цього проєкту, про яку вперше повідомило агентство Reuters", — йдеться у повідомленні.

Минулого тижня слайдшоу під назвою "Дійте швидко, мисліть масштабно!" були представлені 3000 підрядникам у сфері оборони в Хантсвіллі штату Алабама. Кадри розкрили "безпрецедентну складність" системи "Золотий купол", анонсованої президентом Дональдом Трампом.

Проєкт мають реалізувати до 2028 року — саме такий дедлайн установив чинний президент США. Загальна вартість системи "Золотий купол" США оцінюють наразі у 175 мільярдів доларів.

Слайди, представлені під час презентації, демонструють, що архітектура системи складатиметься з чотирьох інтегрованих рівнів: космічного рівня зондування та наведення для попередження про ракети та їх відстеження, а також протиракетної оборони. Ще три рівні будуть наземними й складатимуться з ракет-перехоплювачів, радіолокаційних установок та, ймовірно, лазерів.

Також одним із "сюрпризів", показаних на слайдах, у Reuters назвали нове велике ракетне поле, розміщене, ймовірно, десь на Середньому Заході. Воно призначене для модернізованих ракет-перехоплювачів NGI.

Однак інші деталі амбітного проєкту Трампа залишаються загадкою. Неназваний чиновник США повідомив агентству, що над основною архітектурою проєкту все ще не визначилися. Не встановлено досі зокрема кількість пускових установок, перехоплювачів, наземних станцій і ракетних баз, необхідних для системи.

"У них є багато грошей, але вони ще не визначили, скільки це буде коштувати", — зазначив посадовець.

Генерал Космічних сил Майкл Гетлайн, що очолив проєкт, має чіткі дедлайни роботи: 30 днів з моменту вступу на посаду для формування команди, 60 днів для розробки початкового проєкту системи та 120 днів для представлення повного плану впровадження.

