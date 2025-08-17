Дальностью более 3000 километров: Украина запустила производство ракет "Фламинго"

В Украине представили дальнобойную ракету "Фламинго". Это оружие уже начали массового производить, однако много деталей о нем пока неизвестно.

Украинские ракеты "Фламинго" запустили в серийное производство. Это оружие способно достичь целей на расстоянии 3000 километров. Об этом сообщил журналист Associated Press Ефрем Лукацкий.

"Украинские ракеты "Фламинго" с дальностью полета более 3000 км, которые были запущены в серийное производство, увидели в цехе одной из ведущих оборонных компаний страны Fire Point в неизвестном месте в Украине в четверг, 14 августа 2025 года", — говорится в сообщении.

Других деталей относительно этого оружия пока неизвестно, однако журналист пообещал, что вскоре об этом выйдет полный материал.

Украинские ракеты: детали об оружии

Напомним, Министерство обороны Украины запустило серийное производство баллистических ракет "Сапсан", которые в середине мая 2025 года прошли успешное боевое испытание. Ракета поразила военную цель Вооруженных сил Российской Федерации на расстоянии 300 км, рассказал аналитик Валентин Бадрак. По его словам, украинская ракета превзошла ATACMS Соединенных Штатов Америки.

Фокус также писал, что Украина также может похвастаться разработкой нового типа — ракетой под названием "Барс". Вооружение долгое время оставалось под грифом секретности. "Барс" — это продукт частного оборонного бизнеса, а не государственных предприятий. Она относится к гибридному классу — так называемым "ракет-дронов". Фактически это летательный аппарат, похожий на беспилотник, с компактным турбореактивным двигателем и боевой частью массой до 100 кг.