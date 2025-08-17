Дальністю понад 3000 кілометрів: Україна запустила виробництво ракет "Фламінго"

В Україні представили далекобійну ракету "Фламінго". Цю зброю вже почали масового виготовляти, однак багато деталей про неї наразі невідомо.

Українські ракети "Фламінго" запустили в серійне виробництво. Ця зброя здатна досягти цілей на відстані 3000 кілометрів. Про це повідомив журналіст Associated Press Ефрем Лукацький.

"Українські ракети "Фламінго" з дальністю польоту понад 3000 км, які були запущені в серійне виробництво, побачили в цеху однієї з провідних оборонних компаній країни Fire Point у невідомому місці в Україні в четвер, 14 серпня 2025 року", — йдеться у повідомленні.

Інших деталей щодо цієї зброї наразі невідомо, однак журналіст пообіцяв, що незабаром про це вийде повний матеріал.

Українські ракети: деталі про зброю

Нагадаємо, Міністерство оборони України запустило серійне виробництво балістичних ракет "Сапсан", які у середині травня 2025 року пройшли успішне бойове випробування. Ракета вразила військову ціль Збройних сил Російської Федерації на відстані 300 км, розповів аналітик Валентин Бадрак. З його слів, українська ракета перевершила ATACMS Сполучених Штатів Америки.

Фокус також писав, що Україна також може похвалитися розробкою нового типу — ракетою під назвою "Барс". Озброєння довгий час залишалося під грифом секретності. "Барс" — це продукт приватного оборонного бізнесу, а не державних підприємств. Вона відноситься до гібридного класу — так званих "ракет-дронів". Фактично це літальний апарат, схожий на безпілотник, з компактним турбореактивним двигуном і бойовою частиною масою до 100 кг.