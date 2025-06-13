Пішла в серію попри труднощі: як готують першу українську балістичну ракету "Сапсан", — аналітик

Міністерство оборони України запустило серійне виробництво балістичних ракет "Сапсан", які у середині травня 2025 року пройшли успішне бойове випробування. Ракета вразила військову ціль Збройних сил Російської Федерації на відстані 300 км, розповів аналітик Валентин Бадрак. З його слів, українська ракета перевершила ATACMS Сполучених Штатів Америки.

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У міністерстві почав працювати профільний заступник міністра оборони Анатолій Клочко (липень 2024 року). Завдяки новому посадовцю напрямок перейшов від Мінстратегпрома до Міноборони, і це пішло на користь проєкту, розповів на Liga.net директор ГО "Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння" Валентин Бадрак. Далі відомство зробило ще один крок — створило окремий підрозділ, який займався виключно ракетною програмою. На думку Бадрака, такі логічні зміни дозволили покращити ситуацію з "Сапсаном".

"Відверто кажучи, успіху передувало правильне адміністрування цієї ракетної програми. Зрештою ракетну програму відокремили від усіх інших розробок", — навело медіа слова аналітика.

Згідно з даними Бадрака, українська балістична ракета "Сапсан" запущена в серійне виробництво, — так йому сказали в Міноборони. Військові запевнили аналітика, що в цьому питанні "є синхронізація" між Міноборони та Мінстратегпромом.

"Тепер ця ракета запускається в серію", — заявив він.

Аналітик не розповів, скільки ракет Україна здатна виготовляти протягом місяця і яка вартість нового засобу ураження. При цьому медіа написало, що Україні потрібно 300-500 балістичних ракет, щоб уразити важливі стратегічні цілі ЗС РФ.

Ракета "Сапсан" — що відомо про балістику України

Бадрак назвав особливості балістичної ракети "Сапсан":

дальність — близько 300 км;

вага бойової частини — 480 кг. Для порівняння, вага балістичної ракети PrSM для HIMARS — 91 кг, тобто у п'ять разів менше;

швидкість — точне число не вказується, але аналітики повідомив, що ракета швидша ніж ATACMS (до 3 600 км/год, 3 Маха, вага бойової частини 160 кг) і майже така ж швидка, як "Искандер" ЗС РФ (7 500 км/год, 6 Махів, 480 кг).

Аналітик у розмові з журналістами підсумував, що Україна "на шляху до ракетного нарощування". При цьому він не згадав про пускові установки для української балістики — оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан" (або ОТРК "Грім-2").

Зазначимо, першу кадри роботи ОТРК "Сапсан" президент України Володимир Зеленський показав у січні 2025 року, коли вітав українців з новим роком. При цьому військовий експерт та головний операційний директор у BlueTit Systems Володимир Поздняков засумнівався у побаченому. Він припустив, що насправді показали пуск південнокорейської балістичної ракети Hyunmoo-2A.

Ракета "Сапсан" - див. фрагмент з 07:56 - 08:00

Тим часом 7 червня Валентин Бадрак у коментарі "Еспресо" заявив, що українська балістична ракета відпрацювала по позиціях росіян, пролетівши 300 км. Аналітик уточнив, що ракетна програма відновилась у травні 2022 року, і особливо прискорилась з липня 2024, коли в Міноборони з'явився профільний заступник міністра. По якій саме цілі відпрацювала ракета, Бадрак не повідомив.

Нагадуємо, у травня 2025 року Зеленський на Ставці верховного головнокомандувача розповів про зміни у фінансуванні української ракетної програми.