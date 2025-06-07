Подолала 300 км: українська балістична ракета пройшла успішне випробування, — аналітик

Перша українська балістична ракета пролетіла значну відстань, поціливши у російський командний пункт. Бойові випробування зброї відбулися у середині травня.

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Про це "Еспресо" розповів директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

За його словами, нова ракетна програма стартувала ще у травні 2022 року, але на той час Міністерство стратегічної промисловості достатньо слабко її реалізовувало. У липні відбулись перші успішні випробування, після чого президент Володимир Зеленський заговорив про можливість доведення до кінця вітчизняної балістики.

На думку Бадрака, з липня 2024 року адміністрування зазначеної ракетної програми вже було правильним, оскільки з'явився профільний заступник міністра оборони та відповідне управління.

"Наскільки мені відомо, в середині травня відбулися випробування, які оцінюють як надзвичайно успішні — майже 300 км подолала ракета і знищила російський командний пункт, і дуже важливо, що це бойове використання", — зазначив військовий експерт.

Валентин Бадрак підкреслив, що ракета після цього вже запускається в серію, але поки що невідомо, скільки ракет можна очікувати, утім вважає, що виробництво нарощуватиметься дуже потужно.

"Боєголовка цієї ракети — за 400 кг і це дуже потужний арсенал. Для порівняння — нова американська балістична ракета — це всього 91 кг. Видно, що у нас це буде потужна зброя. Я сподіваюся, що ми будемо рухатися далі, головне — масштабувати швидко і дуже логічно", — резюмував він.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року Володимир Зеленський повідомив, що Україна провела перший успішний запуск балістичної ракети власного виробництва.

Також Фокус писав, що президент розповідав про перше бойове застосування ракети-дрона "Паляниця".