Дивовижні розробки: чи очікувати ударів ракет "Фламінго" та чому не слід поспішати, — OSINTер

OSINTер з ніком "Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩" зауважив, що в Україні показали далекобійну ракету "Фламінго", а раніше з'явилась низка інших засобів ураження, які анонсувались, але доведених пусків не було. Аналітики пояснив, що краще не поспішати з висновками, а зачекати реальних результатів ударів.

Крім "Фламінго", українські виробники створили засоби ураження "Паляниця", "Батяр", "Пекло", "Лютий", ідеться у дописі Dnipro Osint у Telegram-каналі. При цьому від моменту реального анонсу дрона "Лютий" до реального удару пройшло півтора року, нагадав аналітик.

Коментар OSINTера щодо ракети "Фламінго" з'явився увечері 17 серпня, після публікації зображення фотожурналістом Associated Press Єфремом Лукацьким. Автор допису зауважив, що у "красивих анонсах" ідеться про надзвичайні характеристики нового засобу ураження, а раніше аналогічні заяви лунали щодо інших надзвичайних виробів.

У дописі вказується, що перша інформація про український дрон "Лютий" з'явилась у жовтні 2022 року, а заяви про перше застосування — у лютому 2024: пройшло півтора року. Після цього ще пів року безпілотник допрацьовувався, а "масове використання почалось тоді, коли про нього усі забули". Тобто масове використання почалось, ймовірно, через два роки після анонсу.

Крім влучань "Лютого", інформації про реальне застосування "Батяра" чи "Пекла" немає, ідеться у дописі. З цих міркувань OSINTер пропонує не надто поспішати й зачекати, коли з'являться реальні удари новою ракетою "Фламінго".

"Але може краще не п*и та почекати перших реальних уражень цілей цими штучками? Бо іноді такий піар призводить до поганих наслідків, і так, приклади вже були", — написав OSINTер.

Ракета Фламінго - OSINTер про новий засіб ураження Фото: Скриншот

Ракета Фламінго — деталі

Зазначимо, увечері 17 серпня фотожурналіст AP на сторінці Facebook опублікував фото засобу ураження і написав, що це українська ракета "Фламінго, здатна бити на відстань 3 тис. км. У дописі стверджується, що ракета вже виготовляється серійно, і незабаром вийде повний матеріал AP про новий засіб ураження Сил оборони України. Також вказано, що фото зроблено в цеху української компанії Fire Point 14 серпня.

У мережі можна відшукати інформацію про ТОВ "Файєр Поінт" (точно не ясно, чи це та компанія, про яку написав фотожурналіста). На Youcontrol вказано, що це ТОВ зі статутним капіталом 12 млн грн, яку зареєстрували у 2021 році, керівник — Єгор Скарлига, а напрямок діяльності — "Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання".

Аналітики порталу Defense Express згодом написали, що ракета "Фламінго" на фото схожа на ракету FP-5 компанії Milanion Group (ОАЕ), яка з 2021 року продає Україні різну військову техніку. Компанія презентувала ракету на виставці озброєння: вказувалось, що дальність — близько 3 тис. км, висота 5 км, швидкість 950 км/год, розмах крил 6 м, злітна вага — 6 тонн. Аналітики також написали, що Milanion Group заявило про виробництво 50 ракет FP-5 на місяць.

Нагадуємо, 13 серпня у РФ показали уламки української далекобійної ракети "Нептун" з вагою боєголовки 150 кг.