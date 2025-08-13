Боєголовка 150 чи 350 кг: РФ ідентифікувала ракету "Нептун", яку знайшли після удару (фото)

Росіяни виявили уламки української крилатої ракети "Нептун", яка загрожувала військовому об'єкту Збройних сил Російської Федерації. Після цього противник скористався відео, опублікованим Міністерством оборони України шість років тому, та розпізнав засіб ураження, який вдарив по цілі.

Related video

У російських мілітарних пабліках з'явились фотографії уламків української ракети, розповіли у Telegram-каналі Exilenova+. Автор допису зауважив, що противник вперше виявив на своїй території бойову частину уламково-фугасного засобу ураження "Нептун".

Допис з інформацією про ракету "Нептун" з'явився у мережі зранку 13 серпня. Автор повідомлення не вказав, який саме паблік РФ є джерелом фотографій. Тим часом бачимо два зображення, на яких обведено шість ключових точок для ідентифікації засобу ураження. Вказується, що росіяни, ймовірно, відшукали бойову частину "Нептуна" з боєголовкою вагою 150 кг.

"Усі багато разів чули й бачили, як крилаті ракети "Нептун" вражають російські військові цілі. А ось, схоже, вперше зафіксовано появу їхньої БЧ на ворожій території — уламково-фугасної бойової частини масою близько 150 кг", — ідеться у дописі.

Ракета "Нептун" - уламок, який відшукали росіяни Ракета "Нептун" - уламок засобу ураження з іншого ракурсу Фото: Exilenova+

У дописі не вказується, де саме та коли у РФ відшукали уламки ракети "Нептун". Українське командування не інформує про застосування цього засобу ураження. У каналі Генштабу є згадка про удар по нафтовому терміналу порту "Кавказ" у 2024 році та про успішне відпрацювання "довгого Нептуна" у березні 2025.

Ракета "Нептун" — деталі

Для ідентифікації росіяни скористались інформацією Міноборони України, додали у каналі. З'ясувалось, що у червні 2019 року тодішній глава Міноборони Степан Полторак відвідав Павлоградський хімічний завод у Дніпропетровській області та спостерігав за підривом бойової частини нового ракетного комплексу "Нептун" з боєголовковою 150 кг.

Ракета "Нептун" - інформація Міноборони України про випробування Фото: Скриншот

На YouTube-каналі Збройних сил України опублікували відео з кадрами випробувань. У кадр потрапив фрагмент, на якому чітко видно ключові точки для ідентифікації, використані росіянами.

Ракета "Нептун" - бойова частина під час випробувань 2019 року Фото: Exilenova+

Запис випробувань "Нептуна" триває 20 секунд. Спершу глядачам показують, як виглядає підготовка, потім — бойова частина крупним планом, і врешті — потужний вибух на полігоні.

Ракета "Нептун" - випробування бойової частини у 2019 році

Тим часом на "Мілітарному" уточнили, що відбулось випробування бойової частини ракети Р-360 мобільного ракетного комплексу РК-360 "Нептун". Для цього на полігоні встановили стальну стіну і вивчали, як розлітаються уламки, ідеться у статті.

Зазначимо, Фокус писав про ракету "Нептун", перші згадки про бойове застосування якої з'явилось весною 2022 року після потоплення російського крейсер "Москва" у Чорному морі. Після цього Міноборони РФ регулярно, з серпня 2023 року, запевняло, що український засіб ураження бив по російських військових об'єктах.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив про створення "довгого Нептуна" — нової ракети, яка мала бойову частину 350 кг і летіла на 400-1000 км. Наприклад, у березні 2025 глава української держави повідомив про перше успішне застосування цієї ракети для удару по цілі на відстані 1 000 км.

Нагадуємо, 13 серпня Міноборони Білорусі заявило про тренування на ракетних комплексах "Орешник" під час військових навчань "Запад-2025".