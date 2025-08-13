Боеголовка 150 или 350 кг: РФ идентифицировала ракету "Нептун", которую нашли после удара (фото)

Россияне обнаружили обломки украинской крылатой ракеты "Нептун", которая угрожала военному объекту Вооруженных сил Российской Федерации. После этого противник воспользовался видео, опубликованным Министерством обороны Украины шесть лет назад, и распознал средство поражения, ударившее по цели.

В российских милитарных пабликах появились фотографии обломков украинской ракеты, рассказали в Telegram-канале Exilenova+. Автор сообщения отметил, что противник впервые обнаружил на своей территории боевую часть осколочно-фугасного средства поражения "Нептун".

Сообщение с информацией о ракете "Нептун" появилось в сети утром 13 августа. Автор сообщения не указал, какой именно паблик РФ является источником фотографий. Между тем видим два изображения, на которых обведено шесть ключевых точек для идентификации средства поражения. Указывается, что россияне, вероятно, отыскали боевую часть "Нептуна" с боеголовкой весом 150 кг.

"Все много раз слышали и видели, как крылатые ракеты "Нептун" поражают российские военные цели. А вот, похоже, впервые зафиксировано появление их БЧ на вражеской территории — осколочно-фугасной боевой части массой около 150 кг", — говорится в сообщении.

Ракета "Нептун" — обломок, который отыскали россияне Ракета "Нептун" — обломок средства поражения с другого ракурса Фото: Exilenova+

В заметке не указывается, где именно и когда в РФ нашли обломки ракеты "Нептун". Украинское командование не информирует о применении этого средства поражения. В канале Генштаба есть упоминание об ударе по нефтяному терминалу порта "Кавказ" в 2024 году и об успешной отработке "длинного Нептуна" в марте 2025.

Ракета "Нептун" — детали

Для идентификации россияне воспользовались информацией Минобороны Украины, добавили в канале. Выяснилось, что в июне 2019 года тогдашний глава Минобороны Степан Полторак посетил Павлоградский химический завод в Днепропетровской области и наблюдал за подрывом боевой части нового ракетного комплекса "Нептун" с боеголовкой 150 кг.

Ракета "Нептун" — информация Минобороны Украины об испытаниях Фото: Скриншот

На YouTube-канале Вооруженных сил Украины опубликовали видео с кадрами испытаний. В кадр попал фрагмент, на котором четко видны ключевые точки для идентификации, использованные россиянами.

Ракета "Нептун" — боевая часть во время испытаний 2019 года Фото: Exilenova+

Запись испытаний "Нептуна" длится 20 секунд. Сначала зрителям показывают, как выглядит подготовка, затем — боевая часть крупным планом, и в конце — мощный взрыв на полигоне.

Ракета "Нептун" — испытания боевой части в 2019 году

Между тем на "Милитарном" уточнили, что состоялось испытание боевой части ракеты Р-360 мобильного ракетного комплекса РК-360 "Нептун". Для этого на полигоне установили стальную стену и изучали, как разлетаются обломки, говорится в статье.

Отметим, Фокус писал о ракете "Нептун", первые упоминания о боевом применении которой появилось весной 2022 года после потопления российского крейсера "Москва" в Черном море. После этого Минобороны РФ регулярно, с августа 2023 года, уверяло, что украинское средство поражения било по российским военным объектам.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании"длинного Нептуна" — новой ракеты, которая имела боевую часть 350 кг и летела на 400-1000 км. Например, в марте 2025 года глава украинского государства сообщил о первом успешном применении этой ракеты для удара по цели на расстоянии 1 000 км.

Напоминаем, 13 августа Минобороны Беларуси заявило о тренировках на ракетных комплексах "Орешник" во время военных учений "Запад-2025".