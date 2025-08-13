РФ и Беларусь отработают применение "Орешника" и ядерного оружия: чем это грозит

Осенью Вооруженные силы Российской Федерации и Беларуси проведут тренировки военных на комплексе "Орешник" и отработают некоторые вопросы применения ядерного оружия. При этом белорусский министр обороны заявил, что особенно опасается армии Польши и внешнего вторжения.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о возможности вторжения армии Польши, написали в Telegram-канале "Пул первого". В связи с этим и из-за других внешних угроз армии РФ и Беларуси во время военных учений "Запад-2025" проведут тренировки на новом ракетном комплексе, который способен запускать ядерное оружие.

Предупреждение о появлении "Орешника" во время маневров "Запад-2025" прозвучало днем 13 августа во время закрытого доклада в Минобороны Беларуси. Отдельные тезисы выступления Хренина появились в сети: чиновник сообщил, будто Польша собрала 30-34 тыс. военных и это угроза. По словам министра, если заметят какую-то "агрессию" в отношении белорусов, то у них "есть чем ответить".

Глава Минобороны Беларуси объяснил, что "Орешник" и ядерные боеголовки — это "элементы сдерживания" и готовность к любым угрозам, которых ожидает извне президент Александр Лукашенко.

Ракета "Орешник" — заявление Хренина о военных учениях "Запад-2025" Фото: Скриншот

Из выступления белорусского министра стало известно, что на военных учениях "Запад-2025" могут присутствовать наблюдатели. Хренин сообщил, что направили приглашение 56 странам-членам Венского документа по безопасности (это члены OBSE — все страны Европы и другие), но не уточнил, кто именно откликнулся.

Ракета "Орешник" — детали

"Орешник" — это российская баллистическая ракета средней дальности, созданная на основе ракетного комплекса РС-26 "Рубеж". Согласно заявлению Москвы, ракета способна улететь 3-5,5 тыс. км и нести ядерные боезаряды. Россияне впервые применили "Орешник" для удара по Днепру осенью 2024 года: пуск состоялся с полигона "Капустин Яр" с расстояния 700 км. Средство поражения не несло боезаряд и разрушило несколько домов на территории местного предприятия, рассказали медиа.

Отметим, летом 2025 года президенты РФ и Беларуси несколько раз упоминали о "Орешнике". В частности, 1 августа 2025 года Владимир Путин объявил о серийном производстве ракет (или комплексов). Глава Кремля заверил, что оружие уже поступило ВС РФ. При этом глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины сообщил, что на самом деле это "преувеличение", поскольку уже второе применение ракеты закончилось неудачей.

Следующее упоминание об "Орешнике" прозвучало 8 августа. Лукашенко во время интервью западному медиа заявил, что Беларусь готовит площадки для ракетного комплекса и, когда они поступят, он будет иметь возможность ответить на "внешнюю агрессию" ядерным ударом из "Орешника".

Напоминаем, Фокус собрал информацию о военных учениях "Запад-2025", которые запланированы на сентябрь текущего года: об угрозах РФ странам Запада и действиях стран Балтии.