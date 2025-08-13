РФ та Білорусь відпрацюють застосування "Орешника" та ядерної зброї: чим це загрожує

Восени Збройні сили Російської Федерації та Білорусі проведуть тренування військових на комплексі "Орешник" та відпрацюють деякі питання застосування ядерної зброї. При цьому білоруський міністр оборони заявив, що особливо побоюється армії Польщі та зовнішнього вторгнення.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив про можливість вторгнення армії Польщі, написали у Telegram-каналі "Пул первого". У зв'язку з цим та через інші зовнішні загрози армії РФ та Білорусі під час військових навчань "Запад-2025" проведуть тренування на новому ракетному комплексі, який здатен запускати ядерну зброю.

Попередження про появу "Орешника" під час маневрів "Запад-2025" пролунало вдень 13 серпня під час закритої доповіді в Міноборони Білорусі. Окремі тези виступу Хреніна з'явились у мережі: посадовець повідомив, начебто Польща зібрала 30-34 тис. військових і це загроза. Зі слів міністра, якщо помітять якусь "агресію" щодо білорусів, то у них "є чим відповісти".

Глава Міноборони Білорусі пояснив, що "Орешник" та ядерні боєголовки — це "елементи стримування" і готовність до будь-яких загроз, яких очікує ззовні президент Олександр Лукашенко.

Ракета "Орешник" - заява Хреніна про військові навчання "Запад-2025"

З виступу білоруського міністра стало відомо, що на військових навчання "Запад-2025" можуть бути присутні спостерігачі. Хренін повідомив, що надіслали запрошення 56 країнам-членам Віденського документа з безпеки (це члени OBSE — усі країни Європи та інші), але не уточнив, хто саме відгукнувся.

Ракета "Орешник" — деталі

"Орешник" — це російська балістична ракета середньої дальності, створена на основі ракетного комплексу РС-26 "Рубіж". Згідно з заявою Москви, ракета здатна полетіти 3-5,5 тис. км та нести ядерні боєзаряди. Росіяни вперше застосували "Орешник" для удару по Дніпру восени 2024 року: пуск відбувся з полігону "Капустин Яр" з відстані 700 км. Засіб ураження не ніс боєзаряду та зруйнував кілька будинків на території місцевого підприємства, розповіли медіа.

Зазначимо, влітку 2025 року президенти РФ та Білорусі кілька разів згадували про "Орешник". Зокрема, 1 серпня 2025 року Володимир Путін оголосив про серійне виробництво ракет (чи комплексів). Глава Кремля запевнив, що зброя вже надійшла ЗС РФ. При цьому глава Центру протидії дезінформації РНБО України повідомив, що насправді це "перебільшення", оскільки вже друге застосування ракети закінчилось невдачею.

Наступна згадка про "Орешник" пролунала 8 серпня. Лукашенко під час інтерв'ю західному медіа заявив, що Білорусь готує майданчики для ракетного комплексу і, коли вони надійдуть, він матиме можливість відповісти на "зовнішню агресію" ядерним ударом з "Орешника".

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про військові навчання "Запад-2025", які заплановані на вересень поточного року: про загрози РФ країнам Заходу та дії країн Балтії.