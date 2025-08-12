Беларусь и РФ начинают военные учения: ведется ли масштабная подготовка к боевым действиям

Российская Федерация и Беларусь накапливают военные подразделения вокруг Минска по случаю военных учений "Запад-2025", и этим вызвали волнение в странах Балтии, Польши, Украины и др. Ситуация осложняется тем, что события несколько похожи на подготовку вторжения в Украину в 2022 году.

Министерство обороны Беларуси сообщило, что совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2025" состоятся 12-16 сентября. Представитель Минобороны Валерий Ревенко заявил во время брифинга, что будут готовиться к обороне от внешней агрессии, воздушным ударам и десантированию противника. Фокус собрал информацию о "Запад-2025" — что это за событие и почему оно беспокоит мировое сообщество.

Военные учения — что известно о "Запад-2025"

"Запад-2025" — совместные военные учения РФ и Беларуси, которые проходят регулярно раз в два года. Предыдущие учения, запланированные на 2023 год, отменили, а проводились они, начиная с 2000 года, после создания региональной совместной группировки войск. В учениях "Запад-2021" участвовало 200 тыс. военнослужащих, до 760 единиц техники и 15 кораблей, заявило Минобороны РФ.

Тем временем 6 августа в Беларусь прибыл первый эшелон с российскими военными, рассказало Минобороны Беларуси. Не указывается, сколько солдат и военной техники приехало. На фото с места событий показали "хлеб-соль", которой встречали россиян, а также платформы с военными грузовиками.

Военные учения — встреча солдат ВС РФ в Беларуси для участия в "Запад-2025" Фото: Министерство обороны Беларуси Военные учения — грузовики ВС РФ для "Запад-2025" Фото: Министерство обороны Беларуси

Подготовка к военным учениям "Запад-2025" началась еще весной 2025 года, написали аналитики Института изучения войны. Российские власти тогда заявили, что тренировки перенесут подальше от границ, чтобы не беспокоить соседей. Кроме того, предварительно было известно о том, что к мероприятиям привлекут 13 тыс. военных, а позже стало известно, что это число будет меньше. Аналитики объяснили, что россияне, вероятно, уменьшили масштаб, чтобы не отвлекать силы с фронта в Украине.

Действия вооруженных сил РФ и Беларуси осенью 2025 года

Фокус писал, что белорусские и российские военные готовятся провести не одни военные учения, а шесть. О росте активности обеих армий написали на польском портале Defence24. Выяснилось, что речь идет, например, о совместных мероприятиях "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025", "Эскадрилья-2025", а также учениях военных Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как пояснили на портале, соседние с Беларусью страны обеспокоены, поскольку солдаты отрабатывают далеко не оборонительные маневры. Среди прочего, они проводят учебные контрвоздушные операции, нарабатывают связь, транспорт, тренируют резервистов и контактируют с местными органами власти. Кроме того, испытывают средства для нарушения систем связи противника и ведения разведки, говорится в статье.

"Очень полезные навыки в ведении конфликтов в так называемой "гибридной войне", — написали на Defence24".

Какова реакция стран Балтии

В сети удалось отыскать планы Литвы в ответ на военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025". Как написало медиа Delfi, эта страна Балтии запланировала собственные тренировки вооруженных сил. Речь идет об учениях "Лютый волк 2025", которые проведут 11-22 августа в Варенском районе недалеко от границы с Беларусью. Между тем об угрозе от россиян говорилось и в 2023 и 2024 годах. В частности, упоминали о Сувальском коридоре — тонком пути, который соединяет РФ с Калининградской областью. Тогда аналитики предполагали, что может быть провокация именно в этом участке.

Военные учения — какие угрозы для Сувальского коридора Фото: скриншот

В то же время Фокус опубликовал перевод статьи европейских аналитиков об угрозах странам Балтии со стороны РФ. Аналитики описали предысторию отношений Эстонии, а также Литвы и Латвии, с Москвой: упоминались, среди прочего, нерешенные проблемы на границе.

Угрозы из-за военных учений

11 августа спикер ГПСУ Андрей Демченко ответил на вопрос, есть ли угрозы из-за военных учений в Беларуси. Чиновник сообщил, что на сегодня на полигоны соседней страны прибыло несколько сотен российских военных и несколько десятков единиц военной техники. Основные события состоятся в сентябре 2025 года. Демченко пояснил, что именно тогда вполне возможны провокации со стороны войск РФ и Беларуси. Представитель ГПСУ заверил, что пока противник не собрал ударной группировки на северных границах Украины, чтобы речь шла об угрозе нового наступления.

"К тому же мы по-прежнему не отмечаем, чтобы в направлении нашей границы на территории Беларуси было сформировано или формировалось какое-то ударное формирование", — сказал он.

