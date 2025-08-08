РФ и Беларусь проведут серию военных учений: есть ли угроза нового наступления

Осенью 2025 года Министерства обороны Российской Федерации и Республики Беларусь проведут не одно военное учение "Запад-2025", а целых шесть. Среди прочего, будут тренироваться проводить "гибридные" атаки и нарушать работу средств связи.

РФ и Беларусь осенью проявят особенно высокую военную активность, отметили на польском милитари-портале Defence24. Минобороны обеих стран громко объявило о масштабных учениях "Запад-2025", которые проводятся раз в два года. Между тем военные запланировали суммарно шесть совместных тренировок в течение осени. Часть учений состоится рядом с границей Украины, как это происходило незадолго до вторжения в 2022 году, напомнило медиа.

Россияне и белорусы проведут серию военных учений, часть из которых пройдут в рамках "Запад-2025", часть — отдельно, говорится в статье. Перечисляются три совместных мероприятия, запланированных на сентябрь: "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025", "Эскадрилья-2025". Тренировки пройдут в рамках учений Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), основанной Москвой. Речь идет об учениях сил быстрого реагирования, сил разведки и логистики.

Denence24 объяснил, что войска РФ, которые уже прибыли в Беларусь, тревожат соседние страны, поскольку солдаты обучаются не столько обороне, сколько другим сценариям. По мнению аналитиков, одна из целей таких мероприятий — прежде всего не нападение, а демонстрация силы.

"Структура, масштаб и географический охват свидетельствуют о том, что они также могут служить демонстрацией силы — как в отношении Украины, так и в отношении НАТО", — говорится в статье.

Медиа сообщило, какие именно действия военных обеспокоили соседние страны. Выяснилось, что в этом году отрабатывают нестандартные приемы. Среди них — имитация контрвоздушных операций, наступление при поддержке механизированных сил, активное применение РЭБ, акцент на связи и транспорте, массовое привлечение резервистов и мобилизация местных властей. Россияне и белорусы могут устраивать провокации на границе Украины, и таким образом "заставят Киев распылить свои силы", написали аналитики.

"РФ и Беларусь могут испытывать свою способность нарушать работу систем связи и проводить разведку противника — очень полезные навыки в ведении конфликтов в так называемой "гибридной войне", — подытожили на Defence24.

РФ и Беларусь — детали

Отметим, Фокус писал о военных учениях РФ и Беларуси о первых подготовительных этапах, которые начались весной 2025 года. В частности, глава белорусского Минобороны Виктор Хренин заявил, что Балтии и Польше не надо беспокоиться, поскольку войска будут действовать внутри Беларуси. Между тем 6 августа медиа рассказали, что в Гомеле начали формировать новую штурмовую бригаду, базирующуюся в 100 км от границ Украины.

Напоминаем, 1 августа президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Москву и оговорился, оценивая действия РФ в Украине.