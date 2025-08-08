РФ та Білорусь проведуть серію військових навчань: чи є загроза нового наступу

Восени 2025 троку Міністерства оборони Російської Федерації та Республіки Білорусь проведуть не одне військове навчання "Запад-2025", а цілих шість. Серед іншого, тренуватимуться проводити "гібридні" атаки та порушувати роботу засобів зв'язку.

РФ та Білорусь восени проявлять особливо високу військову активність, зауважили на польському мілітарі-порталі Defence24. Міноборони обох країн гучно оголосило про масштабні навчання "Запад-2025", які проводяться раз на два роки. Тим часом військові запланували сумарно шість спільних тренувань протягом осені. Частина навчань відбудеться поруч з кордоном України, як то відбувалось незадовго до вторгнення у 2022 році, нагадало медіа.

Росіяни та білоруси проведуть серію військових навчань, частина з яких відбудуться у межах "Запад-2025", частина — окремо, ідеться у статті. Перелічуються три спільні заходи, заплановані на вересень: "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025", "Эскадрилья-2025". Тренування відбудуться у рамках навчань Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), засновної Москвою. Ідеться про навчання сил швидкого реагування, сил розвідки та логістики.

Denence24 пояснив, що війська РФ, які вже прибули у Білорусь, тривожать сусідні країни, оскільки солдати навчаються не так обороні, як іншим сценаріям. На думку аналітиків, одна з цілей таких заходів — перш за все не напад, а демонстрація сили.

"Структура, масштаб та географічне охоплення свідчать про те, що вони також можуть слугувати демонстрацією сили – як щодо України, так і щодо НАТО", — ідеться у статті.

Медіа повідомило, які саме дії військових стурбували сусідні країни. З'ясувалось, що цього року відпрацьовують нестандартні прийоми. Серед них — імітація контрповітряних операцій, наступ за підтримки механізованих сил, активне застосування РЕБ, акцент на зв'язку та транспорті, масове залучення резервістів та мобілізація місцевої влади. Росіяни та білоруси можуть влаштовувати провокації на кордоні України, і таким чином "змусять Київ розпорошити свої сили", написали аналітики.

"РФ та Білорусь можуть випробовувати свою здатність порушувати роботу систем зв'язку та проводити розвідку противника – дуже корисні навички у веденні конфліктів у так званій "гібридній війні", — підсумували на Defence24.

РФ та Білорусь — деталі

Зазначимо, Фокус писав про військові навчання РФ та Білорусі про перші підготовчі етапи, які почались весною 2025 року. Зокрема, глава білоруського Міноборони Віктор Хрєнін заявив, що Балтії та Польщі не треба турбуватись, оскільки війська діятимуть всередині Білорусі. Тим часом 6 серпня медіа розповіли, що у Гомелі почали формувати нову штурмову бригаду, яка базуватиметься за 100 км від кордонів України.

Нагадуємо, 1 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав Москву та обмовився, оцінюючи дії РФ в Україні.