Спецназ на кордоні з Україною: Білорусь формує нову десантно-штурмову бригаду

На території Гомельської області, поблизу кордону з Україною, почалося формування нової бригади сил спеціальних операцій збройних сил Білорусі. Рішення було ухвалено у зв'язку з посиленням південної ділянки країни, яка є "неспокійним напрямком".

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Йдеться про формування нової 37-ї окремої десантно-штурмової гвардійської бригади сил спеціальних операцій армії Білорусі. Про це 1 серпня повідомив командувач ССО генерал-майор Вадим Денисенко.

За його словами, рішення про створення нової бригади продиктоване необхідністю посилення південного напрямку, який у поточній оперативній обстановці оцінюють як найбільш напружений. Один із батальйонів уже сформований і, як зазначив Денисенко, до кінця поточного року буде приведений у бойову готовність.

"На сьогоднішній день це найбільш, так би мовити, неспокійний напрямок, який підтримує нас усіх у тонусі. Тому було прийнято рішення про створення там окремої десантно-штурмової бригади. Уже сформовано один із батальйонів. І до кінця цього ж року він уже буде як бойова одиниця", — повідомив генерал.

Створювана бригада увійде до складу Сил спеціальних операцій — найбільш підготовленого компонента білоруської армії. Наразі вони виконують завдання з прикриття ділянок кордону, хоча це і не характерно для спецпідрозділів.

"Сьогодні навколо Республіки Білорусь дуже складна обстановка. Ми на неї реагуємо. Наприклад, виконуємо завдання з прикриття ділянок кордону. З одного боку, це невластиве для нас завдання, але з іншого — ми з 2022 року його виконуємо", — зазначив Денисенко.

Особлива увага в новій структурі приділяється сучасним формам ведення бойових дій, включно з навчанням і протидією безпілотним літальним апаратам. За словами Денисенка, до складу бригади будуть включені оператори дронів — нова категорія військовослужбовців, які проходять спеціалізовану підготовку.

Також активно розвиваються навички в галузі тактичної стрільби, медицини та мінно-вибухової справи. Ці напрями представлені як у польовій підготовці, так і на інтерактивних майданчиках.

Нагадаємо, військовий аналітик Sky News Майкл Кларк розповів про ймовірне залучення Білорусі до війни проти України. За його словами, білоруська армія малоефективна, і хоча в ній налічується близько 50 тисяч військових, реально боєздатними можна вважати не більше 15 тисяч солдатів.