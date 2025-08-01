Спецназ на границе с Украиной: Беларусь формирует новую десантно-штурмовую бригаду

На территории Гомельской области, вблизи границы с Украиной, началось формирование новой бригады сил специальных операций вооруженных сил Беларуси. Решение было принято в связи с усилением южного участка страны, которое является “беспокойным направлением”.

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Речь идет о формировании новой 37-й отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады сил специальных операций армии Беларуси. Об этом 1 августа сообщил командующий ССО генерал-майор Вадим Денисенко.

По его словам, решение о создании новой бригады продиктовано необходимостью усиления южного направления, которое в текущей оперативной обстановке оценивается как наиболее напряженное. Один из батальонов уже сформирован и, как отметил Денисенко, до конца текущего года будет приведен в боевую готовность.

"На сегодняшний день это самое, так сказать, беспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе. Поэтому было принято решение о создании там отдельной десантно-штурмовой бригады. Уже сформирован один из батальонов. И до конца этого же года он уже будет как боевая единица", — сообщил генерал.

Создаваемая бригада войдет в состав Сил специальных операций — наиболее подготовленного компонента белорусской армии. В настоящее время они выполняют задачи по прикрытию участков границы, хотя это и не характерно для спецназа.

"Сегодня вокруг Республики Беларусь очень сложная обстановка. Мы на нее реагируем. Например, выполняем задачи по прикрытию участков границы. С одной стороны, это несвойственная для нас задача, но с другой — мы с 2022 года ее выполняем" — отметил Денисенко.

Особое внимание в новой структуре уделяется современным формам ведения боевых действий, включая обучение и противодействие беспилотным летательным аппаратам. По словам Денисенко, в состав бригады будут включены операторы дронов — новая категория военнослужащих, проходящих специализированную подготовку.

Также активно развиваются навыки в области тактической стрельбы, медицины и минно-взрывного дела. Эти направления представлены как в полевой подготовке, так и на интерактивных площадках.

Напомним, военный аналитик Sky News Майкл Кларк рассказал о вероятном вовлечении Беларуси в войну против Украины. По его словам, белорусская армия малоэффективна, и хотя в ней насчитывается около 50 тысяч военных, реально боеспособными можно считать не более 15 тысяч солдат.