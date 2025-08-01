"Відгризуть, захоплять і підуть далі": Лукашенко обмовився на зустрічі з Путіним (відео)

1 серпня під час робочого візиту до Росії білоруський лідер Олександр Лукашенко припустився обмовки на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

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У відео, поширеному в одному з російських Telegram-каналів, Лукашенко, говорячи про наступ російської армії, заявив: "Відгризуть, захоплять і підуть далі". Путін одразу втрутився та поправив його: "Повернуть", тим самим намагаючись змінити сенс сказаного.

Під час переговорів Лукашенко зробив низку заяв, підтримавши політику Кремля щодо України. За даними агентства "РИА Новости”, білоруський лідер наголосив, що:

Мінськ повністю підтримує позицію Москви в діалозі з Києвом;

Україні варто "бігом просити Росію домовитися";

зустріч з Путіним можлива лише після підготовки "ґрунту";

Захід намагається проконтролювати витрати України, що є "логічним";

санкції нібито призведуть Європу до деіндустріалізації;

США зацікавлені у послабленні ЄС як геополітичного центру.

Також Лукашенко прокоментував темпи наступу російської армії, пояснивши, що Путін "жаліє людей", тому "діє повільно, але впевнено".

Не оминула його уваги й тема участі США: "Якщо Трамп хоче миру, він має включитися в процес, а не вказувати". Крім того, Лукашенко вкотре наголосив, що "ніхто не поставить на коліна Мінськ і Москву".

Варто зауважити, що під час розмови з журналістами Олександр Лукашенко також розкритикував ультиматуми американського президента Дональда Трампа, які той висував Путіну. Зокрема, йшлося про пропозицію укласти мирну угоду з Україною спершу за 50 днів, а потім – до 8 серпня.

"Там 50, 60, 10 днів — це вже так політика не робиться. Якщо він хоче миру, він має підключатися акуратно, ґрунтовно. Це військові зіткнення, і вказувати там не вийде, тим паче ядерній державі. Це просто сміх викликає", — заявив лідер Білорусі.

Що під час зустрічі розповідав Володимир Путін

Раніше Фокус писав, під час зустрічі російський президент також заявив, що Москва не відмовляється від переговорів і готова чекати, якщо Київ вважає, що наразі не час для діалогу. Він назвав перемовини важливими, особливо якщо метою є мирне врегулювання.

Крім того, він прокоментував попередні домовленості, досягнуті в рамках переговорів у Стамбулі, включаючи обмін полоненими та тілами загиблих військових. За його словами, Росія з гуманітарних міркувань передала Україні тіла загиблих солдатів, отримавши у відповідь меншу кількість тіл своїх військових.

Він також натякнув, що досягнення миру потребує не публічних заяв, а глибоких та предметних обговорень. На його думку, деякі країни, які раніше вимагали поразки Росії, тепер виступають за зупинку наступу ЗС РФ за будь-яку ціну.

Зазначимо, що в Україні оперативно відреагували на ці заяви. Зокрема, у Центрі протидії дезінформації нагадали, що ще у березні Київ підтримав американську ініціативу щодо припинення вогню і висловив готовність до переговорів за участі міжнародних лідерів.

Ба більше, президент Володимир Зеленський підкреслив, що в Україні усвідомлюють, хто ухвалює ключові рішення в Кремлі. За його словами, якщо Москва справді демонструє готовність до завершення війни на гідних умовах і встановлення стійкого миру, то Україна залишається відкритою до діалогу на рівні лідерів у будь-який момент.