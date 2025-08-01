Путін "чекає" переговорів, але стріляє: у ЦПД спростували заяви глави РФ

Володимир Путін знову перекрутив факти щодо переговорів з Україною — насправді Київ ще навесні погодився на припинення вогню та готовий до зустрічі лідерів, тоді як сам російський диктатор продовжує війну й обстріли.

Related video

Як написав на своїй сторінці у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, Україна ще в березні підтримала пропозицію США щодо припинення вогню, а також заявила про готовність до зустрічі за участі Дональда Трампа, Реджепа Ердогана та представників Європи.

"Путін стоїть і каже, що хтось не хоче говорити. Насправді ж саме він хоче далі воювати й обстрілює Україну", — зазначив Коваленко.

Фото: Скриншот

Він також прокоментував заяву Путіна про нібито серійне виробництво ударного безпілотника "Орешник". За словами очільника ЦПД, другий пуск дрона був невдалим і той навіть не злетів. "А тут ціле серійне виробництво", — іронізує Коваленко.

Крім того, він спростував ще одну заяву російського диктатора — про "окупацію" Часового Яру. "Звісно ж, росіяни зараз не контролюють Часів Яр", — підкреслив Коваленко.

Фото: Скриншот

Яку заяву промовив Путін щодо миру з Україною

Нагадаємо, за інформацією російського видання "РИА Новости", Путін зробив нову цинічну заяву щодо переговорів з Україною. Зокрема, він заявив, що "РФ готова почекати", якщо Київ вважає, що зараз не час для діалогу. При цьому російський диктатор наголосив, що умови, озвучені Москвою в червні 2024 року, залишаються чинними.

Зазначимо, що тоді Путін вимагав повного виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також заяви про відмову України від вступу до НАТО.

У своїх заявах Путін також дозволив собі звинувачення на адресу української влади, стверджуючи, що вона "не відповідає Конституції" — втім, конкретних доказів цього він не навів.

"Наш політичний режим побудований на Конституції Російської Федерації й функціонує строго відповідно до основного закону держави. Про Україну цього сказати не можна. Не хочу вдаватися в деталі, але нинішня українська влада не ґрунтується на конституції, вона явно порушена", — заявив Володимир Путін.

Окрім цього, Путін заявив, що причиною розчарувань часто стають "надмірні очікування", натякаючи, що досягнення миру потребує "серйозних розмов без публічності". Він також висловився, що так звані "недоброзичливці" Росії нібито змінили риторику — від закликів до її стратегічної поразки до спроб за будь-яку ціну зупинити наступ ЗС РФ.

Також Фокус писав, що у німецьких архівах знайшли докази того, що теперішній президент РФ Володимир Путін мав загарбницькі погляди щодо Криму та інших територій ще до того, як отримав владу.