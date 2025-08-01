"Ніколи не був чужим для Росії": з'явились докази, що Путін мріяв про Крим ще в 90-х, — Spiegel

У німецьких архівах знайшли докази того, що теперішній президент РФ Володимир Путін мав загарбницькі погляди щодо Криму та інших територій ще до того, як отримав владу.

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Окрім Криму йдеться про схід України та північ Казахстану, пише німецьке видання Spiegel.

"В архівах Федерального міністерства закордонних справ з'явилися перші ознаки того, що нинішній кремлівський правитель Володимир Путін не визнає кордонів Росії", — йдеться у матеріалі.

У січні 1994 року Путін був заступником міського голови Санкт-Петербурга і вважався реформатором. Проте саме того року, за словами генерального консула Німеччини в Санкт-Петербурзі, Путін виявив свої імперські амбіції.

"Крим, східна Україна та північний Казахстан — принаймні ці території — ніколи не були чужими для Росії, а завжди були частиною російської території. Жодного росіянина не слід змушувати розуміти, що тепер це для нього чужа країна", — сказав тоді Путін, що підтверджується публікацією у виданні, опублікованому Інститутом сучасної історії.

Путін підкреслив, економічне та соціальне становище України та Казахстану навіть якщо воно задовільне "немає значення", а Заходу було б "нерозумно" називати "відродженням російського імперіалізму" прагнення досягти російських інтересів.

Німецький дипломат також зазначив, що Путін апелював до "національного почуття" росіян, яке, за його словами, німцям "мабуть, важко зрозуміти".

Нагадаємо, наприкінці липня в ISW з'ясували, за яких умов Путін сяде за стіл переговорів.

Фокус також писав про те, що охорона Путіна носить у сумках перехоплювачі FPV-дронів.