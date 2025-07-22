Не тільки військова допомога і санкції: в ISW з'ясували, за яких умов Путін сяде за стіл переговорів

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі 21 липня оголосив про 50-денну кампанію з озброєння України задля посилення тиску на Кремль та примушення президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Однак Путін візьме участь у переговорах лише після зміни ситуації на полі бою.

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Путіна можуть змусити сісти за переговори з українською стороною лише значні невдачі російської армії на полі бою. Про це стверджують аналітики американського Інституту вивчення війни у зведенні про ситуацію в Україні за 21 липня.

Дослідники вважають, що, попри старт 50-денної кампанії з озброєння України і готовність скористатися пропозицією президента США Дональда Трампа про 100-відсоткові вторинні тарифи на партнерів Кремля, пріоритетом залишається те, що відбувається на лінії фронту.

"ISW послідовно оцінює, що лише значні невдачі Росії на полі бою, уможливлені своєчасною та достатньою військовою допомогою Заходу українським силам, змусять Путіна переглянути здатність Росії військово перемогти Україну та привести його за стіл переговорів", — йдеться у зведенні.

Однак такі невдачі для російської армії відбудуться не скоро, зазначають аналітики. Вони вважають, що невдачі спіткають ЗС РФ "не в лічені тижні". Швидше за все, виникнення серйозних проблем у росіян вимагатимуть кількох місяців або "сезонів військових кампаній". Але і це відбудеться за умови, коли Захід візьме зобов'язання відповідно оснастити українську армію та допомагати на такому рівні, що дозволить втілити подібні операції у життя.

Переговори про припинення вогню: що відбувається зараз

19 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров запропонував російській стороні провести зустріч наступного тижня. Сам лідер України стверджує, що наразі переговорну динаміку з Кремлем необхідно посилювати.

21 липня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів, що Кремль не переглядав склад переговорної комісії, яку відправить на наступну зустріч з Україною. Також він заявив, що попереду на сторони очікує складна дипломатична робота.

Нагадаємо, 14 липня російське медіа "Известия" повідомило, що прямі переговори України та Росії продовжаться.

Також 18 липня у The Times інформували, що Пекін готує зустріч за участі Сі, Путіна та Трампа.